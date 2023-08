EVENTOFestival de Praia agita distrito de Fortaleza do Abunã no próximo final de semana

Programação promove cultura, gastronomia e entretenimento regional

No próximo final de semana, de 1º a 3 de setembro, os moradores e visitantes da região de Fortaleza do Abunã têm um motivo especial para comemorar. O aguardado Festival de Praia está de volta, trazendo três dias de diversão, música e gastronomia, lazer e entretenimento para toda a família.

Setembro é um mês conhecido pelas altas temperaturas do verão amazônico, típico da região Norte. Com a diminuição dos níveis dos rios, algumas áreas se transformam em praias temporárias. E é nesse cenário que o Festival de Praia de Fortaleza do Abunã ganha vida, oferecendo um refresco bem-vindo para todos que desejam escapar do calor.

O festival consta no calendário anual de eventos do município de Porto Velho e é aguardado com entusiasmo pelos porto-velhenses, pela população dos distritos próximos à Ponta do Abunã, e até mesmo pelos vizinhos do estado do Acre. A programação está repleta de atrações culturais que prometem encantar e entreter o público. A festa terá início no dia 1º de setembro com o DJ Cleomilson, responsável por comandar os ritmos musicais que vão animar o público.

No dia seguinte, o DJ Alan Pop, famoso por suas apresentações envolventes, e a talentosa Krissia Ugalde, especialista no ritmo contagiante do axé, vão garantir a animação. Além disso, os amantes da música sertaneja poderão curtir o som contagiante de Elly Lima. E para fechar com chave de ouro, o show da Gata Forrozeira promete fazer todos dançarem ao som do forró.

A realização do Festival de Praia é da Prefeitura de Porto Velho, por meio da Fundação Cultural do Município (Funcultural), e conta com a colaboração de diversas secretarias municipais e estaduais, incluindo Sema, SMD, Semtran, Semusb, Emdur , Semdestur, Semusa, Corpo de Bombeiros Militar, Polícia Militar e Defesa Civil. Esta será a 5ª edição do evento, que busca não apenas oferecer momentos de lazer e entretenimento, mas também valorizar as belezas naturais e a rica história da localidade, bem como sua deliciosa gastronomia.

Fonte: Prefeitura de Porto Velho – RO