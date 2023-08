EVENTOII Encontro de Capacitação e Apoio Técnico às Entidades de Assistência Social em Porto Velho será em setembro

Capacitação é uma forma de apoiar entidades na qualificação de suas ofertas

A Prefeitura de Porto Velho realiza no dia 6 de setembro próximo, no Teatro Banzeiros, o II Encontro de Capacitação e Apoio Técnico às Entidades da Rede Socioassistencial do Sistema Único de Assistência Social (Suas). O evento, coordenado pela Secretaria Municipal de Assistência Social e Família (Semasf), será das 8h às 17h30.

O objetivo do encontro é treinar, capacitar e orientar as entidades de Assistência Social que ofertam os serviços de assistência no município, com ou sem cadastro no Conselho Municipal de Assistência Social, a fim de apoiá-las na qualificação das suas ofertas.

O evento é voltado para representantes das Organizações da Sociedade Civil (OSCs) de Porto Velho, ou seja, as associações, entidades e organizações de Assistência Social, e demais entidades que prestam atendimento e assessoramento na garantia de direitos da população vulnerável, em situação de violência ou violações de direitos.

As entidades, pela parte da manhã, poderão tirar suas dúvidas sobre a inscrição no Conselho Municipal de Assistência Social (CMAS), Cadastramento Nacional de Entidades de Assistência Social (CNEAS), Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculo (SCFV), proteção social no domicílio à pessoa idosa e com deficiência; Proteção Social Especial no município de Porto Velho e orientações sobre prestação de contas de parceria com as entidades de assistência social, com Jeoval Batista da Silva, controlador geral do Município.

No período da tarde, serão ministradas quatro oficinas: “Elaboração de Projetos Sociais/Planos de Trabalho”, com Ana Paula Baldez – assistente social do Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia; e “Gestão e Contabilidade no Terceiro Setor”, com Creuza Gomes Batista – graduada em Contabilidade, mestre em Administração, especialista em BPO financeiro e contábil; “Gestão de uma Organização Civil”, por Giuseppina Maria Fulco (Giusi), que atua há 30 anos no terceiro setor como gestora da Associação Casa Família Rosetta, e Rafael Vargas – administrador e coordenador da Central de Captação de Recursos do Governo do Estado de Rondônia.

O secretário da Semasf, Claudi Rocha, afirmou que “esse segundo momento de capacitação é fundamental para o apoio às nossas entidades que prestam um serviço muito importante para o município. Eles conseguem ampliar o atendimento da nossa população que necessita dos serviços da assistência social. Estamos com muitas coisas boas que estão prestes a sair voltadas às entidades e essa segunda capacitação é nosso ponto de partida”, afirmou o secretário.

