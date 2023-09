EVENTOII Encontro de Capacitação e Apoio Técnico às Entidades de Assistência Social foi realizado em Porto Velho

Evento tem objetivo de treinar e orientar entidades de Assistência Social

A Secretaria Municipal de Assistência Social e Família (Semasf), da Prefeitura de Porto Velho, via Departamento de Gestão do Sistema Único de Assistência Social (DGSuas), realizou, na última quarta-feira (6), no teatro Banzeiros, o II Encontro de Capacitação e Apoio Técnico às Entidades da Rede Socioassistencial do Sistema Único de Assistência Social.

O objetivo do encontro foi treinar, capacitar e orientar as entidades de Assistência Social que ofertam os serviços de assistência no município, com ou sem cadastro no Conselho Municipal de Assistência Social, a fim de apoiá-las na qualificação das suas ofertas.

O evento tinha por público-alvo representantes das Organizações da Sociedade Civil (OSCs) de Porto Velho, ou seja, as associações, entidades e organizações de Assistência Social, e demais entidades que prestam atendimento e assessoramento na garantia de direitos da população vulnerável, em situação de violência ou violações de direitos.

O encontro recebeu 162 inscrições de representantes de entidades e instituições. Os municípios de Ji-Paraná, Candeias do Jamari, Itapuã do Oeste e Vale do Anari, participaram da capacitação e apoio técnico às entidades da rede socioassistencial do Suas, realizado pela Semasf de Porto Velho.

Dando boas-vindas aos participantes do encontro, o secretário da Semasf, Claudi Rocha, exaltou o papel do terceiro setor no serviço de Assistência Social do governo. “O terceiro setor desempenha um papel fundamental na promoção do bem-estar social ao colaborar com o governo na prestação de serviços de Assistência Social. Peça fundamental no serviço para uma Assistência Social mais completa e eficiente para atender as comunidades mais vulneráveis”.

PROGRAMAÇÃO

As entidades, pela parte da manhã, tiveram o painel “Entidades e Organizações de Assistência Social e o Vínculo com o Suas”, com quatro palestras:

1) A função do Conselho Municipal de Assistência Social (CMAS) e o Cadastro Nacional de Entidades de Assistência Social (CNEAS) na inscrição e fiscalização das ofertas das entidades e organização de assistência social, por Suleide Cristina (vice-presidente do CMAS) e Marlene Costa de Souza (técnica do serviço social/Semasf);

2) A função da Secretaria de Estado da Assistência e do Desenvolvimento Social (Seas) no cadastramento, apoio técnico, regulação e assessoramento às entidades de assistência social por Sávio Pessoa Frazão (assessor técnico da Gerência de Convênio da Seas/RO);

3) Orientações sobre prestação de contas de parcerias às entidades de assistência social por Jeoval Batista da Silva (Controlador Geral do município de Porto Velho);

4) Serviço de convivência e fortalecimento de vínculos (SCFV) e serviço e proteção social no domicílio a pessoa idosa e com deficiência. Proteção social especial no município de Porto Velho, por Mariana Cartaxo (Diretora do DGSUAS/Semasf) e Sefra Maria Barros Silva (gerente da Divisão da Média Complexidade/DPSE/Semasf).

No período da tarde, foram ministradas quatro oficinas:

1) “Elaboração de Projetos Sociais/Planos de Trabalho”, com Marlene Costa de Souza e Solange Boaventura;

2) “Gestão e Contabilidade no Terceiro Setor”, com Creuza Gomes Batista – graduada em Contabilidade, mestre em Administração, especialista em BPO financeiro e contábil;

3)“Gestão de uma Organização Civil, por Giuseppina Maria Fulco (Giusi), que atua há 30 anos no terceiro setor como gestora da Associação Casa Família Rosetta;

4) Captação de recursos para projetos sociais, por Rafael Vargas – administrador e coordenador da Central de Captação de Recursos do Governo do Estado de Rondônia.

“A capacitação foi um sucesso. Terminou às 18h com auditório cheio. Parabenizo e agradeço a todos os envolvidos na realização de mais um evento da Semasf, importante para dar suporte ao terceiro setor que é fundamental parceiro para realizarmos um melhor serviço social à nossa população”, disse Mariana Cartaxo, diretora do Departamento de Gestão do Sistema Único de Assistência Social (DGSuas), órgão que organizou e coordenou o II Encontro de Capacitação e Apoio Técnico às Entidades da Rede Socioassistencial do Sistema Único de Assistência Social.

Texto: Adaides Batista

Foto: SMC

Superintendência Municipal de Comunicação (SMC)

Fonte: Prefeitura de Porto Velho – RO