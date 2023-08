EVENTOPorto Velho participará da Semana Nacional de Regularização Fundiária na próxima semana

Feiras acontecem na região urbana e distritos de Porto Velho

No dia 25 de agosto é celebrado o Dia Nacional do Feirante. Em Porto Velho, quem procura as feiras livres, que acontecem de terça a domingo em diferentes pontos da cidade, encontra peixes, aves, hortaliças, açaí batido na hora, farinha, tapioca, frutas fresquinhas e uma diversidade de produtos comercializados. Em geral, são produtos vindos da agricultura familiar e de pequenos produtores.

Veja a programação semanal das feiras livres de Porto Velho que acontecem de 6h às 13h:

Terça-feira:

Feira do Caladinho

Endereço: rua Caetano, entre a Av. Jatuarana e Rua Algodoeiro.

Quarta-feira

Feira do 4 de Janeiro

Endereço: rua Ananias F. de Andrade, entre Calama e Eliézer de Carvalho.

Quinta-feira

Feira da Liberdade

Endereço: rua Rafael Vaz e Silva esquina com a rua Senador Álvaro Maia.

Sexta-feira

Feira do do Areal Centro

Endereço: rua Princesa Isabel, entre as ruas Marechal Deodoro e Campo Sales.

Sábado

Feira da Nova Porto Velho

Endereço: avenida Nicarágua entre Amazonas e Raimundo Cantuária e na rua Jaci Paraná entre Buenos Aires e Nicarágua.

Domingo

Feira do Cai N’água

Endereço: dentro do antigo terminal de integração de ônibus da capital, localizado na Avenida Rogério Weber.

As feiras livres nos distritos ocorrem todos os domingos em Jaci-Paraná, Nova Mutum, Vista Alegre e Extrema.

Texto: SMC

Foto: Leandro Morais

Superintendência Municipal de Comunicação (SMC)

Fonte: Prefeitura de Porto Velho – RO