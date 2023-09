EVENTOPrefeito Hildon Chaves prestigia solenidade de posse do novo juiz eleitoral Ricardo Beckerath

Objetivo é fomentar e ampliar ainda mais a produção de mel no município, que atualmente está na casa de 45 mil toneladas

A Prefeitura de Porto Velho, em parceria com a Jirau Energia, realiza neste sábado (16) um curso de produção de abelhas rainhas e melhoramento genético. As aulas teóricas e práticas serão ministradas no município de Rolim de Moura, sem qualquer custo para os participantes. A Secretaria Municipal de Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Semagric) levará 25 apicultores da capital do estado para a capacitação.

“Por meio do conhecimento técnico desses produtores, a Prefeitura tem como objetivo capacitar outros apicultores de Porto Velho para melhorar a produtividade de mel por colmeia, e, com isso, fomentar ainda mais a produção na capital”, disse o secretário Carlos Magno (Semagric).

Ainda conforme o secretário, por ser o único município em Rondônia com técnicos especializados e apiário maternidade apropriado para desenvolvimento dessas novas técnicas, Rolim de Moura foi escolhido para ser o local onde o curso será ministrado.

Nesse caso, além das aulas teóricas, transmitidas de forma remota, os participantes poderão acompanhar na prática como as técnicas podem ser aplicadas e ao mesmo tempo ver os resultados direto do aprendizado nas colmeias.

“Por ser um município com potencial de crescimento na produção de mel, o curso é de suma importância para que a produtividade em Porto Velho possa aumentar mais ainda. Desta forma, a Prefeitura poderá fortalecer e fomentar muito mais o setor apícola local”, acrescentou Carlos Magno.

Com relação à expectativa de produção de mel em Porto Velho, a partir dessa capacitação, o titular da Semagric informou que a partir de 2019, com o incentivo e o apoio da gestão Hildon Chaves, o município saltou de 19 mil para 45 mil toneladas do produto. Com as novas técnicas de produção de abelhas rainhas e melhoramento genético a tendência é avançar ainda mais.

CONTEÚDOS

Responsável por acompanhar os produtores da capital durante as aulas práticas, Roseval Guzzo, técnico da Semagric, informa que o instrutor Tiago Nunes atualmente conta com mais de 300 alunos em sua plataforma de curso on-line sobre a criação de abelhas rainhas. Os conteúdos são os seguintes:

1° Aula teórica

2° Aula prática: Orfanação do enxame

3° Aula prática: Coleta da geleia real

4° Aula: Enxertia das larvas

5° Aula: Proteção das células reais

6° Aula: Preparação do alimento para princesas

7 ° Aula: Nascimento das princesas

8° Aula: Preparação de colmeias receptoras

9° Aula: Introdução das princesas

10° Aula: Confirmação da fecundação das rainhas.

