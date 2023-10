EVENTOPrefeitura de Porto Velho realiza 4ª Conferência Municipal de Cultura

Encontro aconteceu na Escola Major Guapindaia, no final de semana

A Prefeitura de Porto Velho, através da Fundação Cultural do Município (Funcultural), realizou na última sexta-feira (27) e sábado (28), a 4ª Conferência Municipal de Cultura, com o tema: Democracia e direito à cultura. Os encontros aconteceram no auditório da Escola Estadual Major Guapindaia, e contaram com a participação de personalidades públicas, além da sociedade civil organizada, em especial artistas, líderes e membros culturais, produtores e trabalhadores do setor. Os vereadores Aleks Palitot e Everaldo Fogaça estiveram presentes no evento.

A cerimônia de abertura foi ministrada por Altair Santos, diretor do Departamento de Desenvolvimento Cultural. A banda Águias Negras, da Associação São Tiago Maior, fez uma apresentação especial na abertura da conferência.

Representando o prefeito Hildon Chaves, o secretário-geral de Governo, Fabricio Jurado, falou sobre o evento. “A cultura de Porto Velho é de uma riqueza inigualável, e a gestão municipal vem trabalhando para que possamos garantir maiores percentuais para o orçamento da cultura local. Queremos estimular um diálogo construtivo sobre políticas culturais, valorizando a diversidade cultural, memória e patrimônio, além de fortalecer os setores culturais e criativos do nosso município. A realização desta conferência é uma oportunidade ímpar para avançarmos ainda mais nas políticas que fomentarão a cultura de Porto Velho. Isso mostra o cuidado desta gestão com um segmento tão importante e expressivo, que precisa avançar em busca de ferramentas para seu fortalecimento”, declarou.

O evento contou com a parceria do Conselho Municipal de Políticas Culturais (CMPC), que visa debater projetos e ações que garantam a inclusão e promoção dos artistas e trabalhadores na área da cultura.

“É uma grande oportunidade para reunirmos representantes da classe artística, debatermos as prioridades e avanços na área. Todos têm direito à palavra. A gente acredita que a identidade e o sentimento de pertencimento só serão criados, mantidos e valorizados nos munícipes se houver esse trabalho de resgate cultural e fomento à cultura. Tenho a certeza que a administração do prefeito Hildon Chaves continuará trabalhando para valorizar e incentivar os artistas e os movimentos culturais de nossa cidade”, afirmou Godofredo Gonçalves Neto, presidente da Funcultural.

A Conferência Municipal de Cultura discutiu o tema proposto dividido em seis eixos: Institucionalização, Marcos Legais e Sistema Nacional de Cultura; Democratização do acesso à cultura e Participação Social; Identidade, Patrimônio e Memória; Diversidade Cultural e Transversalidades de Gênero, Raça e Acessibilidade na Política Cultural; Economia Criativa, Trabalho, Renda e Sustentabilidade; e Direito às Artes e às Linguagens Digitais.

No sábado (28), das 8h às 18h, foram elaboradas propostas de políticas culturais com diversos painéis e temas cruciais para que os grupos de trabalho pudessem contribuir com ideias, soluções e propostas para o desenvolvimento da cultura no município.

Texto: Rando Silva

Foto: Rando Silva

Superintendência Municipal de Comunicação (SMC)

Fonte: Prefeitura de Porto Velho – RO