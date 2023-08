EVENTOPrefeitura será representada pelo CMDDM no 1ª Fórum Científico Mulheres na Ciência e Sociedade

Semasf acompanha todo o processo para garantir que todos os candidatos tenham as mesmas oportunidades

O secretário municipal de Assistência Social e da Família (Semasf), Claudi Rocha, informou que a secretaria está dando todo apoio necessário para o Conselho Municipal da Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente (CMDCA) realizar os serviços para o 3º Processo de Escolha Unificado dos Conselheiros Tutelares do Município de Porto Velho, visando assegurar que o processo eleitoral seja conduzido de forma transparente e justa, evitando práticas inadequadas e garantindo que todos os candidatos tenham as mesmas oportunidades.

Claudi Rocha informou que está acompanhando os trabalhos e, inclusive, participou no último dia 20 de agosto, na Casa dos Conselhos, da reunião sob a coordenação da presidente do CMDCA, Solange dos Santos Ferreira, com membros da Comissão Eleitoral do processo de escolha, Promotores de Justiça Julian Imthon Farago (GAECIV) e Lisandra Vanneska Monteiro Nascimento Santos, e chefes de Cartório da 2ª, 6ª, 20ª, 21ª Zonas Eleitorais para traçar detalhes e alinhamentos para o dia da eleição do processo de escolha dos conselheiros tutelares.

A presidente do CMDCA, acompanhada da Comissão Especial Eleitoral do Processo de Escolha Unificado dos Conselhos Tutelares, também se reuniu, no início do mês de agosto, com a diretora-geral do Tribunal Regional Eleitoral de Rondônia (TRE/RO), Lia Maria Araújo Lopes, para tratar de ajustes para a eleição dos conselheiros tutelares de Porto Velho, no dia 1º de outubro próximo.

“O apoio e a colaboração da Semasf na realização do processo é necessário. O objetivo é assegurar a transparência, a integridade e a eficácia das eleições de conselheiros tutelares. Mantemos canais de comunicação abertos com os candidatos, eleitores e a comunidade em geral, para responder a dúvidas, esclarecer informações e garantir que o processo ocorra sem problemas”, garantiu Claudi Rocha.

FUNÇÃO

Os conselheiros tutelares são responsáveis por zelar pelo cumprimento de direitos e garantir absoluta prioridade na efetivação de direitos, bem como orientar a construção da política municipal de atendimento a crianças e adolescentes.

O telefone para mais informações é o (69) 98473-4098.

