EVENTOPrêmio Mulheres Negras homenageou mulheres que contribuíram com a história de Porto Velho

Com o objetivo de alertar e conscientizar a população sobre os perigos das diabetes, a Secretaria Municipal de Esporte e Lazer (Semes), por meio do Projeto Viva Bem, promoveu na manhã desta terça-feira (14), uma ação voltada ao combate da doença. O evento aconteceu na Quadra Poliesportiva Sérgio Carvalho, zona leste de Porto Velho.

Entre as ações desenvolvidas, os alunos do projeto puderam realizar teste de glicemia, aferição de pressão e ainda roda de conversa sobre prevenção em parceria com a Secretaria Municipal de Saúde (Semusa) e o Instituto Escolar Somos Brasileiros (IESB). De acordo com a coordenadora do Programa Hiperdia em Porto Velho, Soraya Dalboni, o objetivo do programa é proporcionar saúde e qualidade de vida para a população, por meio da realização de consultas médicas e atividades em grupo focadas na educação em saúde.

Entre os participantes, Antônio Rodrigues, de 72 anos, aproveitou a ocasião para realizar os testes oferecidos pela equipe de técnicos de enfermagem do IESB. “É muito importante porque às vezes a gente pensa que não tem nada, mas tem. Só vamos descobrir se a gente realizar exames”, disse.

De acordo com a professora do Viva Bem, Isa Dias, a ideia do projeto é despertar a conscientização dos alunos sobre a importância das práticas esportivas e também a realização periódica de exames. “A gente sempre realiza eventos em alusão às datas comemorativas, e nesta data não poderíamos deixar de conscientizar nossos alunos”, conclui a professora.

Segundo a secretária da Semes, Ivonete Gomes, essa parceria com a Semusa é de grande relevância para a qualidade de vida dos alunos. “Essa ação chama atenção para conscientização e prevenção da doença. Por isso a importância da Semes sempre destacar esses temas durante as atividades”, conclui a secretária.

Texto: André Oliveira

Fotos: André Oliveira

Superintendência Municipal de Comunicação (SMC)

Fonte: Prefeitura de Porto Velho – RO