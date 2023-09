Parceria entre secretarias municipais e instituições de segurança pública foram essenciais

A 5ª Edição do Festival de Praia de Fortaleza do Abunã, um evento emblemático que celebra a riqueza cultural e ambiental da região, foi sucesso de público e atrações. O evento foi realizado de forma cooperativa pela Prefeitura de Porto Velho, através da Fundação Cultural do Município (Funcultural), em uma notável demonstração de colaboração e integração entre diversas secretarias municipais e estaduais, incluindo Sema, Semtran, Semusb, Semusa, Emdur, SMD, Código de Postura, Defesa Civil, Corpo de Bombeiros Militar e Polícia Militar.

Um destaque para contribuição da Secretaria Municipal de Meio Ambiente (Sema) e Secretaria Municipal de Integração e Desenvolvimento Distrital (SMD) pela diligente preservação e valorização das belezas naturais de Fortaleza do Abunã, que evoluíram significativamente para o sucesso deste evento. A Secretaria Municipal de Trânsito (Semtran) e a Empresa Municipal de Desenvolvimento Urbano (Emdur) desempenharam um papel fundamental para garantir a segurança e a infraestrutura, fácil para o conforto e a tranquilidade dos participantes.

A vitalidade do Festival contornou o apoio imperativo da Secretaria Municipal de Saúde (Semusa), que proporcionou serviços de saúde essenciais para o bem-estar de todos os envolvidos. A revitalização, coleta e manutenção da área ficaram sob responsabilidade da Secretaria Municipal de Serviços Básicos (Semusb). A atuação do Código de Postura, Defesa Civil, do Corpo de Bombeiros Militar e da Polícia Militar garantiu a segurança e a ordem durante todo o evento, garantindo que o festival fosse um ambiente festivo e tranquilo para todos os presentes.

O Festival de Praia de Fortaleza do Abunã celebra a cultura local e representa uma ação do rol de políticas públicas da Prefeitura de Porto Velho, voltadas para a preservação e valorização das tradições culturais em todos os distritos do município. O evento reafirma o compromisso da administração municipal com o desenvolvimento social e cultural da comunidade, promovendo a união e enriquecendo nossa identidade cultural.

