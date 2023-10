EVENTO VII Congresso Municipal de Educação acontece dias 26 e 27 deste mês

Tema será “Novos caminhos da educação para a equidade e qualidade ”

O VII Congresso Municipal de Educação de Porto Velho será realizado nos próximos dias 26 e 27 de outubro e terá como tema “Novos caminhos da educação para a equidade e qualidade”. O evento é direcionado aos professores, gestores, orientadores educacionais e supervisores da rede municipal de educação.

O congresso tem como meta levantar eixos temáticos essenciais para a educação infantil e ensino fundamental. De acordo com Gláucia Negreiros, titular da pasta de Educação, durante o evento serão abordados temáticas como: ”Educação inclusiva na perspectiva do autismo”, “Construindo caminhos para equidade étnico-racial na educação: práticas essenciais”, “A importância do autoconhecimento para construção da saúde mental”.

Também haverá temas voltados à primeira infância, como: “A criança da educação infantil no processo de transição para o ensino fundamental”, “Qualidade na primeira infância” e “Educação transformadora”. Fará parte do congresso, a premiação da 5ª Edição do prêmio Boas Práticas – “Professores que Transformam” e a 2ª edição do Prêmio Inovações na Gestão Escolar. Ainda de acordo com Gláucia Negreiros, “o congresso contará com palestras, apresentação de relatos de experiência, certificações, apresentações culturais e artísticas, entre outros atrativos”, completou.

Para Juliene Rezende, diretora de Políticas Educacionais da Semed, “o objetivo é refletir sobre as ações educacionais no que se refere à essência da educação infantil e fundamental. Com todas as transformações dessa época difícil que passamos, não muito longe, com a pandemia, quando tivemos que reinventar a forma pedagógica de trabalhar para que a educação mantivesse a sua eficiência. Dedicar nossos olhares aos estudantes que estão sob nossa responsabilidade é o principal ponto do congresso deste ano”, afirma.

“Destacamos que as temáticas serão abordadas por palestrantes especializados e conhecidos nacionalmente. O evento terá seu desdobramento em dois dias consecutivos, tendo como público-alvo professores da rede municipal e equipe gestora”, finalizou a diretora.

O VII Congresso Municipal de Educação será realizado na casa de eventos Talismã, localizada na av. Mamoré, bairro Três Marias. O local tem capacidade de público para até 1.500 pessoas e a expectativa é de que a procura seja massiva por parte dos servidores da educação.

Texto: Géri Anderson

Foto: Semed

Superintendência Municipal de Comunicação (SMC)

Fonte: Prefeitura de Porto Velho – RO