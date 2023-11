Ewbank, Erika Januza e Cleo, arrasam em looks para lançamento: ‘A Magia de Aruna’

Giovanna Ewbank, Erika Januza e Cleo Pires são as primeiras bruxas brasileiras da Disney. Na segunda-feira (20), elas marcaram presença na pré-estreia da série “A Magia de Aruna”, que entra na plataforma de streaming Disney + no dia 29 deste mês.

Para o evento, o trio apostou na tendência da monocromia, mas cada uma estava com uma cor: vinho, branca e preta. Giovanna Ewbank escolheu um vestido vinho curto e com aplicações de plumas, de Lucas Leão. Repare que a meia-calça também recebeu plumas com laços, com styling de Carlos Esser. Para finalizar, joias Andrea Conti.

Já Cleo Pires, foi de pretinho nada básico, com decote ombro a ombro e transparência. O longo é de Frank-Sustainable, que utiliza tecidos descartados, enquanto Erika Januza, chamou atenção com vestido tomara que caia branco, que apresenta toques de brilho com aplicações prateadas. No pescoço, flor em 3D, que está em alta. Confira abaixo: