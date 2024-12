Ex-BBB Natália Deodato celebra conquista de salão de beleza: ‘Sempre foi Deus’

O salão, que ainda passa por ajustes finais, é considerado por Natália uma realização pessoal que carrega sua história e simboliza sua dedicação ao setor de beleza. Além disso, ela aproveitou para deixar uma mensagem motivadora a seus seguidores. “O que hoje é só um rascunho pode, amanhã, ser uma obra-prima. Nunca foi sorte, sempre foi Deus”, disse ela, que em 2023 venceu o reality Bake Off Brasil Celebridades, e estreou, em 2024, no cinema com o filme Bandida – A Número Um.

