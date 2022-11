Ex-lutador mata esposa e retira corpo em carrinho de compras

Reprodução – 10.11.2022 Segundo a polícia, imagens mostram o corpo da professora sendo retirado em um carrinho de compras antes de ser encontrado em córrego

Imagens de câmeras de segurança gravaram o momento em que o dono de academia e ex-lutador profissional de artes marciais Luis Paulo Lima dos Santos, de 44 anos, sai do apartamento em que morava com a esposa Ellida Tuane Ferreira da Silva Santos, de 26 anos, em São Paulo , levando o corpo dela dentro de um carrinho de compras após matá-la.

Segundo o Departamento Estadual de Homicídios e de Proteção à Pessoa ( DHPP ), Luis Paulo confessou que atirou quatro vezes na esposa e a matou. O corpo de Ellida foi achado na última terça (8) com marcas de tiro e envolto a um saco plástico num córrego na Zona Leste da capital paulista.

De acordo com a polícia, o motivo do crime seria ciúmes, no entanto a investigação apura mais detalhes sobre o crime

“Há indícios de que seria por motivo de ciúmes, mas ainda precisa ser apurado com profundidade”, disse o delegado Bruno Cogan.

A polícia afirmou ainda que o crime de feminicídio ocorreu na última sexta-feira (4) dentro da residência onde o casal morava com filho, um bebê de 6 meses.

O homem chegou a registrar um boletim de ocorrência de desaparecimento da esposa com a tentativa de despistar a investigação. À polícia o ex-lutador informou que mulher tinha saído da residência para viajar a Campinas, onde mora a família dela, mas sumiu.

“Ela saiu com destino a Campinas, enviou a última mensagem às 19h51 dizendo que estava somente com 5% de bateria. Às 22h39 enviei mensagem novamente e não foi visualizada e ligações encaminhadas direto para caixa postal. Em contato com a minha cunhada e a mãe da desaparecida informaram que ela não chegou em suas casas em Campinas”, declarou o homem na ocorrência.

Ainda de acordo com o o depoimento de Luis Paulo, ele disse que “foi até Campinas, à rodoviária, delegacia e hospital procurando informações e não conseguiu” . No entanto, os relatos não passavam de uma farsa para esconder o crime cometido, afirmou o DHPP.

Imagens revelaram crime

A polícia teve acesso a imagens que mostram o homem, no último sábado (5), por volta das 21h, no saguão do prédio. Logo depois, ele entra no elevador com um carrinho de compras vazio. Cerca de quatro minutos depois, o lutador reaparece no elevador com o carrinho com lençóis. De acordo com a polícia, sob os tecidos estaria o corpo da companheira morta.

Luis Paulo, então, vai para a garagem do prédio e leva o carrinho onde estava o c orpo da professora até o carro. O ex-lutador saiu do prédio em que morava com Ellida na madrugada de do domingo (6) e voltou para o apartamento apenas quatro horas depois, carregando o filho do casal.

Ellida e Luis Paulo eram casados havia um ano. Os policiais ainda procuram a arma do crime.

Fonte: IG Nacional