Ex-ministro José Gregori é velado em São Paulo

Ricardo Stuckert/PR – 24.08.2023 Xi Jinping não vai ao encontro do G20

O governo chinês confirmou nesta segunda-feira (4) que o presidente Xi Jinping não participará da cúpula do G20, que acontecerá entre os dias 9 e 10 de setembro, na Índia.

O anúncio foi feito indiretamente pelo ministério das Relações Exteriores da China, que garantiu a presença do primeiro-ministro Li Qiang como representante do país na reunião.

“A convite do governo da República da Índia, o primeiro-ministro do Conselho de Estado, Li Qiang, participará na 18ª Cúpula do G20, a ser realizada em Nova Déli, nos dias 9 e 10 de setembro”, diz a nota.

A decisão é tomada em meio ao esfriamento das relações bilaterais entre Pequim e Nova Déli e depois de Xi ter perdido os eventos da Associação de Nações do Sudeste Asiático (Asean) em Jacarta esta semana.

Li, que é considerado o número dois na hierarquia do Partido Comunista Chinês, está atualmente na Indonésia para a reunião, que terminará no próximo dia 8 de setembro, um dia antes do início da cúpula do G20.

Pela primeira vez desde a sua ascensão ao poder, no final de 2012, Xi não irá ao encontro do grupo das principais economias desenvolvidas e emergentes, no meio de tensões latentes com o Ocidente.

Como efeito imediato, o anúncio também enfraqueceu as esperanças de uma possível reunião bilateral entre o presidente chinês e seu homólogo norte-americano, Joe Biden, na reunião da Cooperação Econômica da Ásia e do Pacífico (APEC) em São Francisco, que está marcada para novembro.

No último domingo, o líder dos Estados Unidos lamentou a ausência de Xi no G20, antes mesmo de ser oficializada. “Estou decepcionado, mas verei”, acrescentou o democrata sem dar detalhes.

Fonte: Internacional