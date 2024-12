Ex-paquitas se reúnem para celebrar prêmio conquistado: ‘Melhores do Ano Na Telinha’

Tati Machado, de 33 anos, está grávida pela primeira vez e contou a novidade no programa Mais Você, na manhã desta quinta-feira (19).

O anúncio foi feito assim que a apresentadora Ana Maria Braga abriu um presente com os dizeres: “Exxxxquece, vovó”. A titular do Mais Você contou que a repórter já havia contado a novidade para ela no camarim, antes do início do programa.