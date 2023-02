Ex-presidente da CUT é nomeado para comandar o Sesi

PT Vagner Freitas, novo comandante do Sesi

Nesta sexta-feira (17), o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), nomeou Vagner Freitas para o comando do Serviço Nacional da Indústria (Sesi). Freitas é ex-presidente da Central Única de Trabalhadores (CUT).

Antes de ser anunciado no Diário Oficial da União nesta sexta-feira, Freitas já havia feito parte do terceiro mandato de Lula, sendo secretário-executivo do Ministério do Trabalho.

Dentre os cargos públicos que Freitas esteve a frente, podemos citar o período em que trabalhou na Confederação Nacional dos Bancários (CNB), além do período em que presidiu a Contraf-CUT, sendo eleito em 2012 e reeleito em 2015.

Freitas esteve presente no dia 18 de janeiro para a reunião com sindicalistas no Palácio do Planalto, ao qual houve uma tentativa de pressionar o governo a reajustar o salário mínimo para R$ 1.344,00. A reunião terminou em um acordo de aumento para R$ 1.320,00, que terá início a partir de maio.

O aumento não foi bem recebido pela classe trabalhadora, principalmente para a CUT, cujo atual presidente, Sérgio Nobre, disse na última quinta-feira (16) em nota que não irão se “contentar com a proposta atual, e nem aplaudir quem está [vos] lesando”.

Entre no canal do Último Segundo no Telegram e veja as principais notícias do dia no Brasil e no Mundo. Siga também o perfil geral do Portal iG.





Fonte: IG Nacional