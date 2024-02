Ex-presidente do Chile morre em queda de helicóptero, diz jornal local

Reprodução/Governo do Chile Ex-presidente chileno Sebastián Piñera

O ex-presidente do Chile Sebastián Piñera, de 74 anos, morreu nesta terça-feira (6) em um acidente de helicóptero. A informação foi dada pelo jornal local “La Tercera”. A queda, segundo o jornal, aconteceu em Lago Ranco, na região central do Chile.

A agência nacional de resposta a desastres do país, a Senaprad, confirmou que houve um acidente de helicóptero na região de Lago Ranco e que uma pessoa morreu. Entretanto, o governo ainda não confirmou que se trata do ex-presidente.

De acordo com o “La Tercera”, fontes do governo afirmaram que, além de Piñera, mais três pessoas estavam a bordo do helicóptero. Quando as equipes de resgate chegaram ao local, a aeronave já estava submersa nas águas do lago, e o ex-presidente foi o único tripulante que não foi encontrado.

Os jornais “ABC”, da Espanha, e “Clarín”, da Argentina, também publicaram sobre o acidente. O portal argentino informou que Piñera era o piloto da aeronave e não conseguiu tirar o cinto de segurança para sair dela a tempo. Duas pessoas nadaram até a margem, e uma terceira foi resgatada na água.

* Em atualização

