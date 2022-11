Ex-vice-presidente  ganhador do Nobel da Paz discursou na COP27

Ian Forsyth/Getty Images/AgoraRN – 07.11.2022 Al Gore já recebeu em 2007 o prêmio do Nobel da Paz, além de um Oscar pelo documentário “An Inconvenient Truth”

O ex-vice-presidente dos Estados Unidos , Al Gore , discursou nesta segunda-feira (7) na COP27 , a conferência climática da Organização das Nações Unidas ( ONU ). Durante a fala, ele citou o Brasil , dizendo que o país “escolheu parar de destruir a Amazônia”.

A fala se remete as eleições presidenciais ocorridas no Brasil durante o dia 30 de outubro, mas o americano não citou o nome do atual presidente da República Jair Bolsonaro (PL), ou no candidato eleito, Luiz Inácio Lula da Silva (PT).





Al Gore ressaltou a importância da preservação dos biomas brasileiros, colocando isso como um desafio que o mundo necessita enfrentar para frear o aquecimento global. Além disso, reforçou os pedidos para a diminuição do uso de combustíveis fósseis.

“A verdade é que todos nós temos limitações, fraquezas, vulnerabilidades. Mas, como seres humanos, também temos a capacidade para superar essas limitações”, afirmou Al Gore durante o discurso.

O ex-vice-presidente ainda ressaltou a importância da eleição de governos ligados às causas ambientais. “Nós precisamos de mais, mas temos a base para a esperança. Apenas dias atrás, o povo do Brasil escolheu parar com a destruição da Amazônia. Mais cedo neste ano, o povo da Austrália escolheu começar a liderar a revolução da energia renovável. Mais cedo neste ano, o povo do meu país escolheu líderes que finalmente implementaram a maior e mais ambiciosa legislação ambiental da História do mundo”.

“Estrada para o inferno climático”

Al Gore aproveitou o momento para comentar a fala do secretário-geral da ONU , Antônio Guterres , que afirmou que o mundo está em uma “estrada para o inferno climático com o pé no acelerador”. A fala de Guterres ainda traz os relatórios emitidos nos últimos anos cerca das mudanças climáticas , e o salto que as temperaturas vem dando ano a ano.

O ex-vice-presidente disse ser necessário “retirar o pé do acelerador” o quanto antes e ir trabalhando para acabar com a crise. “Temos que parar de piorar”, completou.

A COP27 acontece este ano no Egito, e teve o início das exposições no último domingo (06).

Entre no canal do Último Segundo no Telegram e veja as principais notícias do dia no Brasil e no Mundo. Siga também o perfil geral do Portal iG.





Fonte: IG Mundo