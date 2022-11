Exame de sangue Antígeno Prostático Específico é oferecido aos servidores públicos durante o Novembro Azul

Novembro se tornou referência como o mês da prevenção ao câncer de próstata, nesse sentido, a Secretaria de Estado da Saúde – Sesau, em cooperação com o Laboratório de Patologia e Análises Clínicas de Rondônia – Lepac, realizou parceria com a Secretaria de Estado da Educação – Seduc, Secretaria de Estado da Justiça – Sejus e Secretaria de Estados de Obras e Serviços Públicos – Seosp, para a realização de testagem de PSA (Antígeno Prostático Específico), em alusão à Campanha Novembro Azul, na quinta (17) e sexta-feira (18), nas dependências da sala do plantão psicológico, localizada no térreo do Edifício Rio Guaporé.

PSA é uma proteína que é produzida pelo tecido prostático. Se o homem tem tecido prostático, tanto benigno como maligno, ela será detectada no exame de sangue. Com isso, como prevenção e cuidado com a saúde, a realização desse exame para homens com mais de 45 anos é fundamental. Para este ano foram disponibilizados pelo Laboratório de Patologia e Análises Clínicas do Estado, 200 testes de PSA, destinado aos servidores; homens acima de 45 anos, que desenvolvem atividades laborais no Palácio Rio Madeira – PRM.

A chefe do Núcleo de Saúde Ocupacional da Seduc, Sirlei Barros, que está na organização da ação, conta como é importante os cuidados com a saúde durante o ano todo e não apenas no mês de novembro. “Uma das nossas campanhas anuais é o Novembro Azul, em que trabalhamos com esses homens a psicoeducação em relação à prevenção do câncer de próstata, e para este ano estamos com parcerias, no intuito de atrair a atenção dos servidores para o cuidado com a saúde” afirmou Sirlei.

Ainda, em alusão à Campanha, na sexta-feira (18) foi realizado uma roda de conversa, no Auditório da Agevisa, com o tema: “Saúde mental e Masculinidade”, tendo como facilitador o psicólogo Cristiano Corrêa de Paula, e no dia 30 de novembro, para encerramento da Campanha haverá mais uma roda de conversa com orientações acerca da saúde geral do homem, tendo como facilitadores, o médico José Carlos Coutinho de Oliveira e a enfermeira Cleide Silva Davy, e será no Auditório Rosilda Shockness, no Auditório Rosilda Shockness, 11° andar do edifício Rio Pacaás Novos, no Palácio Rio Madeira, localizado na Avenida Farquar, 2986 – Pedrinhas.

