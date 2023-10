Excesso de chuvas no Sul e seca no Centro-Norte e Nordeste pode prejudicar safra brasileira

A Companhia Nacional de Abastecimento (Conab) divulgou com precaução o levantamento para a safra de grãos 2023/24, devido às incertezas climáticas que afetam as áreas de cultivo no Brasil.

A estimativa da Conab é que a colheita atinja 317,5 milhões de toneladas, apenas 1,5% menor que o recorde da temporada 2022/23. No entanto, a estatal alerta que eventos climáticos extremos, incluindo o El Niño, podem influenciar significativamente esses números finais.

Sílvio Porto, diretor-executivo de Política Agrícola e Informações da Conab, enfatizou a importância de monitorar o clima, uma vez que o ritmo de plantio das principais culturas tem sido semelhante ao da safra anterior até o momento. Ele expressou preocupação com o excesso de chuvas no Sul e a possibilidade de falta de chuvas no Centro-Norte e Nordeste do Brasil, destacando a necessidade de vigilância constante.

Porto também mencionou a cultura do arroz, que apresenta um aumento de área plantada e produção após 13 anos de quedas consecutivas. No entanto, o El Niño representa um risco, pois, em safras passadas com o fenômeno, houve redução na produtividade. Qualquer queda na produtividade do arroz teria um impacto significativo no cenário nacional, afetando o abastecimento no próximo ano.

Além disso, o clima influenciou a decisão de produtores paranaenses de reduzir a área plantada de feijão na primeira safra. No entanto, Porto acredita que a produção total será preservada, visto que Minas Gerais, um importante Estado produtor em termos de produtividade, não deve ser afetado pelo clima.

