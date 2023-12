Exército de Israel mata três reféns israelenses em Gaza por engano

Divulgação Bases móveis de lançamentos de foguetes e artilharia de Israel

As Forças de Defesa de Israel assumiu, nesta sexta-feira (15), a responsabilidade pela morte de três reféns israelenses na Faixa de Gaza. Segundo o Exército, eles foram identificados erroneamente como ameaças e mortos a tiros.

A FDI divulgou o nome das vítimas. Yotam Haim e Samer Talalka foram dois dos três mortos pelo Exército. O terceiro homem nã teve seu nome divulgado a pedido da família.

O porta-voz das FDI, Daniel Hagari, disse em uma coletiva de imprensa que “durante o combate em Shejaiya (no norte de Gaza), as Forças de Defesa de Israel identificaram erroneamente três reféns israelenses como uma ameaça. Como resultado, as tropas dispararam contra eles e eles foram mortos”.

“Durante buscas e verificações na área onde ocorreu o incidente, surgiu uma suspeita sobre a identidade dos falecidos. Os seus corpos foram transferidos para território israelense para exame, onde foi confirmado que eram três reféns israelenses”, ele continuou.

As FDI disse que abriu uma investigação para entender o incidente, disse o porta-voz: “As FDI enfatizam que esta é uma zona de combate ativa na qual ocorreram combates contínuos nos últimos dias. Foram aprendidas lições imediatas do evento, que foram transmitidas a todas as tropas das FDI no terreno.”

“O exército expressa profundo remorso pelo trágico incidente e envia às famílias as suas mais sinceras condolências. A nossa missão nacional é localizar os desaparecidos e devolver todos os reféns para casa”, finalizou.

