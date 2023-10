Exército investiga sumiço de metralhadoras em São Paulo

Divulgação/CECOMSAER Aeronave KC-30, da Força Aérea Brasileira

O quinto avião da Força Aérea Brasileira (FAB) usado para repatriar brasileiros que estão na região da guerra entre Israel e Hamas decolou de Tel Aviv, em Israel, às 11h55 (horário de Brasília) deste saábado (14). O voo traz 215 passageiros e 16 pets. A previsão de pouso no Rio de Janeiro é para a madrugada deste domingo (15).

Além disso, a sétima aeronave da FAB usada na missão de repatriação decola do Rio de Janeiro às 17h (horário de Brasília) deste sábado. Trata-se de um KC-30 (Airbus A330 200), com capacidade para cerca de 210 passageiros. A previsão é que o avião volte ao Brasil na terça-feira (17), trazendo passageiros de Israel.

Até o momento, 701 pessoas foram repatriadas pela operação “Voltando em Paz”, do governo federal. Quatro voos já chegaram ao Brasil trazendo pessoas que estavam em Israel:

De acordo com o Planalto, as missões continuarão até que todos os 2,7 mil brasileiros que pediram para regressar ao país sejam repatriados. A previsão do Itamaraty é de que haja cerca de 15 voos no total. “Todos os que quiserem sair, sairão. Essa é a ordem do presidente Lula”, disse o embaixador do Brasil em Israel, Fred Meyer.

Para definir a ordem de prioridade, a operação foca primeiro em brasileiros residentes no Brasil. Dentre estes, pessoas com deficiência, idosos, grávidas e grupos com menores de idade estão sendo priorizados.

Resgate em Gaza



A sexta aeronave empregada na missão “Voltando em Paz” está destinada a buscar brasileiros que estão na Faixa de Gaza. Neste momento, o avião VC-2, cedido pela Presidência da República , está em Roma, de onde aguarda autorização para ir ao Egito.

No país, resgatará cerca de 22 brasileiros que sairão da Faixa de Gaza por via terrestre.

Fonte: Nacional