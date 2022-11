Explosão deixa pelo menos seis mortos e 53 feridos na Turquia

Reprodução – 13.11.2022 Explosão deixa seis mortos na Turquia

Pelo menos seis pessoas morreram e outras 53 ficaram feridas após uma explosão na movimentada rua comercial de Istiklal , em Istambul , na Turquia , neste domingo (13). O governador de Istanbul, Ali Yerlikaya , afirmou através de suas redes sociais que a explosão foi registrada por volta das 16h20 [horário local].

Veja o vídeo do momento da explosão:

Segundo Yerlikaya, todos os feridos estão em observação e recebendo atendimento médico. O local da explosão é considerado o coração de Istambul e um ponto turístico da cidade.

“Desejamos a misericórdia de Deus para aqueles que perderam suas vidas e uma rápida recuperação para os feridos”, disse o governador nas redes sociais.

A causa da explosão está sendo investigada pela polícia e a Mesquita Taksim foi fechada, de acordo com a agência turca Anadolu.

“Hoje, por volta das 16h20, ocorreu uma explosão na rua Taksim Istiklal em nosso distrito de Beyoğlu. Nossas equipes de polícia, saúde, bombeiros e AFAD foram enviadas ao local. Há vítimas e feridos. Os desenvolvimentos serão compartilhados com o público”, diz a publicação de Ali Yerlikaya.

Logo em seguida, o governador publicou novas informações: “Infelizmente, na explosão que ocorreu hoje na avenida Istiklal, o número de mortos aumentou para 6 e o número de feridos para 53. Desejamos a misericórdia de Deus para aqueles que perderam suas vidas e uma rápida recuperação para os feridos. Os desdobramentos serão compartilhados com o público”.

