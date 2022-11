Exportação de arroz no ano comercial 2023/24 deverá ser de 1,850 mi de toneladas

Você sabia que cerca de 70% do frango consumido no Catar é brasileiro? Com a realização da Copa do Mundo, algumas curiosidades do país com quase três milhões de habitantes passaram a ser conhecidas, como as relações comerciais entre o Brasil e o Catar.

As exportações de carne de frango para o Catar deram um salto em 2022 com a realização da Copa. De acordo com a Associação Brasileira de Proteína Animal (ABPA), nos dez primeiros meses do ano, os embarques apresentaram um aumento de 67% em receita e 40% em volume.

Segundo o diretor da CDIAL Halal, Ahmad M. Saifi, destaca que os bons números na exportação do frango tiveram influência da Copa do Mundo no Catar, já que com a expectativa de que o país receba, aproximadamente, 1,7 milhão de visitantes, o aumento da compra de alimentos teve um salto.

Para o diretor da CDIAL Halal, esta tendência de alta, mesmo que não seja nos mesmos patamares a esta de 2022, pode acontecer nos próximos anos. “A Copa está trazendo uma grande visibilidade ao Catar e isso pode motivar turistas do mundo todo a visitarem aquele país e, com isso, mantermos também bons números nas exportações”, enfatiza.

O Catar, onde a religião predominante é a islâmica, tem o halal como um estilo de vida e rege suas ações, inclusive na alimentação. Com a qualidade de seus produtos, bem como o alinhamento dos mesmos com os preceitos do halal e ao preço competitivo, o Brasil ocupa a posição de maior exportador de carne de frango halal do mundo.

Fonte: AgroPlus