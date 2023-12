Exportação de carne bovina superou 256 mil toneladas em novembro

A exportação total de carne bovina atingiu 256.073 toneladas em novembro, o maior volume deste ano até o momento. Isso representa um aumento de 47,4% em comparação com o mesmo mês de 2022 (173.751 t). Os dados foram compilados pela Associação Brasileira de Frigoríficos (Abrafrigo) com informações da Secretaria de Comércio Exterior (Secex), do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC).

A receita cambial estimada para o último mês foi de R$ 4,91 bilhões, um aumento de 14,7% em relação a R$ 4,29 bilhões em novembro do ano passado. Os preços médios foram de R$ 19.193 por tonelada ante R$ 24.614 no ano anterior.

No acumulado do ano, a receita total atingiu R$ 47,86 bilhões, uma queda de 20,3% em relação ao mesmo período de 2022 (R$ 59,99 bilhões). Enquanto isso, o volume de carne bovina exportado no período foi de 2.253.152 toneladas, um aumento de 4,4% em relação ao ano anterior (2.158.555 toneladas).

Porém, o crescimento de apenas 4% no volume não acompanhou a queda de 20% na arrecadação de divisas, conforme comunicado da Abrafrigo. No acumulado do ano, os preços médios por tonelada em 2022 foram de R$ 28 mil, enquanto em 2023 caíram para R$ 21.270.