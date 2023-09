Exportação: Deputado Ribeiro realiza visita técnica no Porto de Chancay, no Peru

Cumprindo missão de negócios no Peru, o deputado estadual Ribeiro do Sinpol (Patriota) realizou visita técnica nas obras do Porto de Chancay, com o intuito de fortalecer o corredor de exportação e importação.

Em julho deste ano, o deputado Ribeiro recebeu na Assembleia Legislativa de Rondônia (Alero), parlamentares do Acre, empresários e representantes de governos do Norte e Peru, para discutir uma agenda de Fortalecimento do Corredor Interoceânico da Amazônia Ocidental, e nesta reunião, representando o presidente e deputado Marcelo Cruz (Patriota), ficou definida a visita técnica ao Porto de Chancay.

O deputado Ribeiro apontou que a estrada do pacífico é um sonho para empresários de Rondônia e Acre exportarem e importarem produtos, reduzindo custos de transportes, distância e tempo recorde entre os países, através do Oceano Pacífico.

“O governo chinês, através do Porto Chancay, tem investido mais de 1 bilhão de dólares, para acelerar o escoamento das matérias primas produzidas em Rondônia, Acre e Mato Grosso, a serem exportadas para a Ásia. Em razão disso, o parlamento rondoniense sinalizou positivamente para a estrada do Pacífico”, afirmou o parlamentar.

O governador de Rondônia, coronel Marcos Rocha (União Brasil), que faz parte da missão de negócios no Peru, pontuou junto à ministra de Relações Exteriores e Turismo do Peru, Teresa Stella Mera Gómez, os esforços dos governos de Rondônia e Acre para fortalecer o corredor de exportação e importação.

Rocha enfatizou que o Porto de Chancay garantirá oportunidades, abrindo um novo horizonte e alavancando a economia do Estado e do país, principalmente unindo o comércio à rota marítima entre os países asiáticos e a América do Sul.

“Através do terminal portuário peruano, o agronegócio rondoniense será impulsionado, permitindo assim, a exportação com redução de custos e tempo”, concluiu Rocha.

Texto: Anderson Nascimento/Assessoria Parlamentar

Foto: Assessoria parlamentar

Fonte: Assembleia Legislativa de RO