Exportações de arroz devem atingir 2 milhões de toneladas em 2022, diz Abiarroz

Conforme a projeção da Associação Brasileira da Indústria do Arroz (Abiarroz), as exportações brasileiras de arroz (base casca) devem chegar a aproximadamente 2 milhões de toneladas até o fim deste ano. De janeiro a outubro de 2022, os embarques do cereal somaram 1,68 milhões de toneladas, com receita de US$ 516,3 milhões, segundo dados do Ministério da Economia.

Ainda segundo a Abiarroz, apenas no mês de outubro as vendas externas de arroz atingiram 388,7 mil toneladas, maior volume mensal do ano, com receita de US$ 122,5 milhões. Para o diretor de Assuntos Internacionais da associação, Gustavo Trevisan, se o ritmo de embarques observado nos últimos meses permanecerem, as exportações de arroz chegarão às 2 milhões de toneladas no fim do ano.

Já para o arroz beneficiado, segundo Trevisan, ainda é preciso um esforço maior para abrir novos mercados, como é o caso do México. As vendas externas de arroz beneficiado, de maior valor agregado, alcançaram 48,3 mil t, o equivalente a US$ 153,7 milhões, de janeiro a outubro deste ano.

Entre os principais destinos do produto estão: Espanha, Portugal, Arábia Saudita, EUA, Peru, Bolívia, Venezuela, Trinidad e Tobago, Angola e Curaçao.

