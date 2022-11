Exportações de carne suína até a 3ª semana de novembro atingem 94% do total de faturamento de novembro/21

As exportações de carne suína fresca e congelada até a terceira semana de novembro (12 dias úteis) correspondem a 94% do faturamento total registrado em todo o mês de novembro de 2021, de acordo com os dados da Secretaria de Comércio Exterior (Secex).

Até a terceira semana de novembro, a receita obtida chegou a US$ 149.429,515, o que representa 94,32% do montante obtido em novembro de 2021, que foi de US$ 158.412,124. Em relação ao volume, a quantidade exportada (57.926,16 toneladas) corresponde a 82,49% do total registrado em novembro do ano passado, quando foram embarcadas 70.218,337 toneladas.

O faturamento por média diária até este momento já é 49,4% superior, com US$ 12.452,459, ante ao registrado no mês de novembro do ano passado. Em comparação com a semana anterior, observa-se recuo de 9,9%.

Já o preço pago por tonelada é 14,3% superior ao praticado em novembro passado, somando US$ 2.579,655. O resultado, frente ao valor atingido na semana anterior, apresenta leve queda de 0,20%.

