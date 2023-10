Exportações, desenvolvimento econômico, mercado de trabalho e Compartilhando Saúde estão entre os destaques da semana

Ofertas de emprego em todo o Estado; participação de eventos na Bolívia e Chile, com destaques nas exportações e desenvolvimento econômico do Estado; pagamento de débitos de veículos anual; obras de ampliação e melhorias no sistema de abastecimento de água; e segundo repasse de recursos do projeto Compartilhando Saúde, estão entre os destaques da semana nas ações do Governo de Rondônia.

NEGÓCIOS

A Exposição de Santa Cruz de La Sierra – Expocruz 2023, uma das mais completas feiras multissetoriais da América Latina, realizada em Santa Cruz de La Sierra, na Bolívia, encerrou no dia 1º de outubro. O Governo de Rondônia esteve presente na Feira com o pavilhão da Secretaria de Estado do Desenvolvimento Econômico – Sedec, e, durante o evento, firmou parcerias com a Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos – ApexBrasil, o Consulado-Geral do Brasil em Santa Cruz de La Sierra, com o Departamento de Promoção Comercial do Itamaraty e construiu uma rede de relacionamento com representações oficiais de governos presentes no pavilhão internacional, tais como a Alemanha, Argentina, Cuba, Equador, Estados Unidos, Paraguai, República Tcheca.

CORREDOR COMERCIAL

O Governo de Rondônia, assinou na quarta-feira (4), Protocolo de Intenções para fortalecer o processo de integração econômica entre o Estado e a região de Arica e Parinacota, no Chile, com o objetivo de fortalecer o corredor comercial rumo a Ásia, continente com um grande potencial para receber as exportações de Rondônia. No encontro em Arica, o governador Marcos Rocha e governador regional de Arica e Parinacota, Jorge Díaz Ibarra, firmaram compromisso de fortalecer o corredor comercial rumo a Ásia, passando por Rondônia, Bolívia e Chile, e atravessando o oceano Pacífico.

OUTUBRO ROSA

A Secretaria de Estado da Saúde – Sesau em parceria com o Hospital de Amor Amazônia realiza uma ação de prevenção ao câncer de mama no mês “Outubro Rosa” de conscientização da doença, ocasião em que estão sendo ofertados às servidoras, os exames de mamografia e Papanicolau. Os atendimentos acontecem na carreta do amor que vai estar no estacionamento do Palácio Rio Madeira – PRM, na segunda-feira (9) e terça-feira (10).

MUDANÇAS CLIMÁTICAS

Com o objetivo de avançar em soluções para mitigar as mudanças climáticas e fortalecer a sustentabilidade, a 3ª edição do Fórum Estadual de Mudanças Climáticas foi realizada na quinta-feira (5), pelo Governo de Rondônia, em Porto Velho. Durante o fórum, a preocupação com as ondas de calor mais fortes em Rondônia e a seca do rio Madeira foram pontuadas como questões que devem receber uma atenção especial, mas também foram destacadas conquistas como o alcance da redução de 60% do desmatamento, no primeiro semestre de 2023.

TAXA ANUAL

O Departamento Estadual de Trânsito de Rondônia – Detran/RO comunica aos donos de veículos com final de placa zero, que 31 de outubro é a data limite para renovar o licenciamento anual. O boleto para quitação dos débitos pode ser obtido no site da Autarquia, na seção “Central de Serviços” e depois na opção “Veículos”. Ao emitir o boleto, os usuários podem efetuar o pagamento, também na função Pix.

PLANEJAMENTO

O detalhamento do Projeto da Lei Orçamentária Anual – LOA, referente ao exercício financeiro do Estado para 2024 vai ser debatido com representantes da sociedade civil, dos Poderes, órgãos autônomos e Unidade Orçamentária do Estado, em audiência pública. O evento, realizado pelo Governo de Rondônia, acontecerá no Teatro Guaporé, no dia 17, às 10h, com transmissão ao vivo pelo canal oficial do Governo, no YouTube.

CONTROLADORIA-GERAL

O Governo de Rondônia abriu inscrições para a Controladoria-Geral do Estado de Rondônia para o cargo de Chefe da Divisão de Gestão de Pessoas. Os interessados têm a oportunidade de se candidatar a partir de quinta-feira, com prazo até domingo (8). As inscrições devem ser feitas exclusivamente pelo link disponível na plataforma de seleção: https://processoseletivo.sistemas.ro.gov.br/.

‘‘COMPARTILHANDO SAÚDE’’

O segundo repasse de recursos do projeto Compartilhando Saúde, criado para reduzir filas de cirurgias nos municípios e atender a população mais perto de casa, foi realizado em setembro pelo Governo de Rondônia. Ao todo serão destinados R$ 41 milhões para essa iniciativa, que é considerada um marco para a saúde pública rondoniense. Já foram repassadas duas parcelas no valor de R$ 11.964.990,75 aos municípios que aderiram ao projeto, um investimento de quase R$ 24 milhões.

GESTÃO DE ENSINO

Com o objetivo de ampliar o debate sobre a evasão escolar, uma questão silenciosa que amplifica desigualdades sociais e impacta a economia brasileira, o Governo de Rondônia, recebeu o convite para participar do Seminário Internacional de Combate à Evasão Escolar no Ensino Médio, organizado pela escola Firjan Sesi, em parceria com o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento – PNUD, que iniciou na quarta-feira (4), no Centro Internacional de Convenções do Brasil – CICB, em Brasília.

8º CONCAFÉ

Iniciativa do Governo de Rondônia que busca reconhecer, premiar e incentivar a produção sustentável de café robusta de qualidade no Estado. O Concurso de Qualidade do Café – Concafé chega à sua 8ª edição. O encerramento acontece no Complexo Beira Rio, em Cacoal, no sábado (7), às 8h. No total, serão destinados R$ 264.019,20 (duzentos e sessenta e quatro mil, dezenove reais e vinte centavos) em prêmios.

EDUCAÇÃO PROFISSIONAL

Rondônia foi representado em visita técnica que a Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica do Ministério da Educação – Setec/MEC, realizou de 25 a 29 de setembro, em Bonn, na Alemanha, pela presidente do Instituto Estadual de Desenvolvimento da Educação Profissional – Idep, Adir Josefa de Oliveira. A proposta da visita, da Agência Alemã de Cooperação Internacional Deutsche Gesellschaft für Internacional Zusammenarbeit – GIZ, teve como objetivo dar continuidade ao cronograma de trabalhos do projeto de cooperação técnica Profissionais do Futuro, na área de bioeconomia, fruto de parceria da Deutsche e outras instituições ligadas à Educação Profissional e Tecnológica – EPT.

TRATAMENTO DE SAÚDE

Para fortalecer a assistência humanizada à saúde, medicamentos do Componente Especializado para tratamento de diversas doenças são fornecidos gratuitamente pelo Governo de Rondônia à população. A iniciativa beneficia pessoas que se encaixam em 98 protocolos clínicos definidos pelo Ministério da Saúde, seja pela complexidade do tratamento da doença ou devido ao impacto financeiro, e que contempla medicamentos com preços acessíveis até os de alto custo.

INVESTIMENTO

As obras para melhoria e ampliação da rede de abastecimento de água seguem avançadas no município de Ji-Paraná. O projeto de infraestrutura contemplará 90% de toda a população do perímetro urbano. A ação é uma iniciativa do Governo de Rondônia, que, desde 2019 tem destravado obras oriundas do Programa de Aceleração do Crescimento – PAC.

PAC

O município de Jaru também é um dos contemplados com obras de ampliação e melhoria no sistema de abastecimento de água. As obras fazem parte da iniciativa do Governo de Rondônia, que vem destravando obras do Programa de Aceleração do Crescimento – PAC, do Governo Federal, e que vem sendo executadas pela Secretaria de Estado de Obras e Serviços Públicos – Seosp.

MELHORIAS

Com o intuito de proporcionar um atendimento com mais qualidade e conforto, tanto para os pacientes quanto aos profissionais, a Secretaria de Estado da Saúde – Sesau está promovendo reformas no Pronto-Socorro João Paulo II nas áreas do Centro de Materiais e Esterilização, consultórios, porta da Unidade de Terapia Intensiva – UTI e manutenção do Lactário, desde agosto. O serviço de pintura está sendo realizado pela equipe de manutenção da Unidade, juntamente aos reeducandos, mediante convênio com a Secretária de Estado da Justiça – Sejus. A finalização de todas as etapas das obras tem previsão para 15 de dezembro.

SUAS EM DEBATE

O Cofinanciamento Estadual, que consiste na destinação de recursos para implementação das ações da assistência social nos municípios rondonienses, foi destacado pela secretária estadual da Assistência e do Desenvolvimento Social, Luana Rocha, por ocasião da abertura da 13ª Conferência Estadual de Assistência Social, na quarta-feira (4), em Porto Velho, com o tema “Reconstrução do Suas: O Suas que temos e o Suas que queremos”.

CAPACITAÇÃO

Com o objetivo de capacitar profissionais para atuarem na área de perícia criminal, oferecendo conhecimento teóricos e práticos necessários para o exercício da profissão, teve início na terça-feira (3), o primeiro curso de formação de peritos, oficiais e agentes de criminalística da Superintendência de Polícia Técnico-Científica de Rondônia – Politec. A capacitação é uma parceria com o Instituto Federal de Rondônia – Ifro.

SEMINÁRIO

Para reunir ideias e ações concretas, a fim de combater crimes violentos contra o patrimônio e tornar a comunidade mais segura, teve início na terça-feira (3), em Porto Velho, o I Seminário sobre Estratégias de Prevenção e Repreensão aos Crimes Violentos contra o Patrimônio. O encerramento ocorre nesta sexta-feira.

ACESSO À SAÚDE

Serviços em saúde foram realizados nas comunidades de Demarcação, Calama, Ressaca, Papagaio, Santa Catarina, Nazaré, Cavalcante e São Carlos mediante o barco da Policlínica Oswaldo Cruz – POC Fluvial. Foi uma ação conjunta da Secretaria de Estado da Saúde – Sesau, juntamente ao Tribunal de Justiça de Rondônia – TJRO e Tribunal Regional Eleitoral de Rondônia – TRE/RO, com o objetivo de levar entre outros atendimentos, acesso à saúde mediante equipe multidisciplinar composta por médicos, enfermeiros e reguladores do Sistema Único de Saúde – SUS, entre os dias 19 e 29 de setembro.

FASE ESTADUAL DO JOER

Na quarta-feira (4), foi oficialmente aberta a Fase Estadual Infantil dos Jogos Escolares de Rondônia – Joer, edição 2023. As competições já estão acontecendo em Ji-Paraná e segue até 12 de outubro em 16 modalidades. O tema deste ano é “Paz”, enaltecendo a mensagem de combate à violência no ambiente escolar.

Fonte: Governo RO