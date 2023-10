Exportações do agronegócio de Minas Gerais atingiram R$ 53,9 bilhões de janeiro a setembro

O agronegócio mineiro continua a apresentar um desempenho robusto nas exportações, com um crescimento significativo no volume de produtos enviados para o exterior. De acordo com dados da Secretaria de Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Seapa), no período de janeiro a setembro deste ano, o volume exportado pelo setor aumentou em 12%, atingindo a marca de 12,1 milhões de toneladas. No total as exportações do agronegócio de Minas Gerais no período, atingiram R$ 53,9 bilhões..

O grande destaque nesse cenário foi o segmento dos produtos florestais, que manteve um ritmo acelerado de vendas e registrou um recorde no período. As exportações de celulose, madeira, papel e borracha totalizaram R$ 4,15 bilhões e 1,3 milhão de toneladas, representando um aumento de 29% na receita e 22% no volume.

Esse desempenho impressionante se deve, principalmente, ao aumento nas vendas de celulose. Os principais destinos para esses produtos foram China, Japão, Estados Unidos, Países Baixos, Itália e Indonésia.

Durante o mesmo período, 695 diferentes produtos do setor agropecuário mineiro foram exportados para 182 países. Os principais destinos foram a China (35%), Estados Unidos (8%), Alemanha (6%), Japão (4%) e Itália (4%). O preço médio dos produtos exportados foi negociado em torno de R$ 4.434,12 por tonelada.

O complexo sucroalcooleiro também teve um papel significativo nas vendas do agronegócio mineiro, representando 12% do total. As exportações de açúcar, álcool e outros açúcares renderam ao estado R$ 6,56 bilhões. O açúcar foi o grande destaque desse segmento, correspondendo a 92% das vendas e atingindo R$ 6,04 bilhões. Mesmo com o aumento na produção de açúcar, os preços médios subiram em setembro.

O subsecretário de Política e Economia Agropecuária da Seapa, Caio Coimbra, enfatizou que as vendas do setor agropecuário continuam sendo um pilar sólido, respondendo por 36% de todas as exportações do estado e indicando um potencial de crescimento contínuo. No mês de setembro, por exemplo, o valor exportado alcançou R$ 5,53 bilhões, com o embarque de 1,2 milhão de toneladas.

Fonte: Pensar Agro