Exposição Agropecuária começa nesta quarta-feira com programação gratuita em Porto Velho

Na quarta-feira (23), a partir das 20 horas, as portas do Parque dos Tanques se abrem para receber o público na abertura da Exposição Agropecuária – Expovel 2023. A programação do evento conta com exposições de animais, rodeios profissionais e shows nacionais que se estenderá pelos próximos cinco dias de festa. A entrada será gratuita durante todos os dias do evento, resultado da união de esforços entre o Governo do Estado, Assembleia Legislativa e a Prefeitura de Porto Velho.

O espaço do evento vai contar com praça de alimentação abastecida com variedades de comidas típicas e tradicionais, enriquecendo a experiência dos visitantes. A iniciativa promete não apenas trazer diversão, mas também estimular a economia local e o turismo na cidade de Porto Velho. Além disso, para garantir a comodidade dos participantes, terá um espaço designado para embarque e desembarque de transporte coletivo, táxis e veículos de aplicativo. Será disponibilizado internet para os visitantes ao evento e o Rodeio será transmitido ao vivo durante os cinco dias de evento, link.

Segundo o diretor de rodeio, Jacy Oliveira, o evento atrai pessoas de diversas regiões do Brasil, além das melhores companhias de rodeio do Estado de Rondônia. Um total de 32 peões, profissionais do rodeio brasileiro de vários estados, Rondônia, Acre, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e São Paulo. estarão participando, disputando com prêmios em dinheiro, entre o primeiro ao quinto lugar, bem como os destaques individuais da noite, e melhor em equipe.

Para o governador de Rondônia, Marcos Rocha, a Expovel 2023 representa um marco importante para a cultura e o entretenimento no Estado. o evento oferece diversão e lazer para toda a população.

Fonte: Governo RO