Exposição artística “Corpo-Árvore” está aberta ao público na Casa da Cultura Ivan Marrocos até dia 9 de setembro

Até o próximo dia 9 de setembro, a Casa da Cultura Ivan Marrocos estará com a exposição artística denominada “Corpo-Árvore” aberta ao público. As obras propõem um olhar na aproximação do corpo com as árvores, na intenção de provocar uma reflexão sobre essa relação e diversas sensações, que poderão fluir no espectador ao percorrer sobre o espaço expositivo.

A exposição teve início no dia 9 de agosto, com a parceria da Fundação Cultural do Estado de Rondônia – Funcer, e estará aberta ao público de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h30 e no sábado, das 9h às 14h, na Casa da Cultura Ivan Marrocos, localizada no Centro de Porto Velho.

O governador de Rondônia, Marcos Rocha destacou que, a exposição é mais uma oportunidade de apreciação do público para as artes plásticas e visuais. “Temos trazido vários artistas para expor suas artes, além de eventos na Casa da Cultura Ivan Marrocos. A intenção é fomentar cada vez mais a cultura e as artes em nosso Estado, sendo de grande importância para promover estes atores envolvidos nestes trabalhos”, disse.

A artista visual e de cena, Andréa Melo, responsável pela exposição “Corpo-Árvore”, conta que a série de autorretratos surgiu a partir de experimentações fotográficas de interação com o Meio Ambiente. “A dança propicia movimentos em gestos-capturas, que buscam conectar e se integrar ao espaço, de modo a surgir uma simbiose de um corpo-árvore-memória, atravessado por uma conversa silenciosa e ancestral”, descreveu.

A diretora da Casa da Cultura Ivan Marrocos, Clarice Lopez ressaltou que é uma oportunidade de difundir a cultura para a população, sendo também um intercâmbio entre outros artistas que estão expondo no local. “É mais uma oportunidade para o público contemplar estes artistas, e a Casa da Cultura Ivan Marrocos é uma referência no Estado e temos o compromisso de trazê-los para cá e compartilhar suas obras”, pontuou.

CORPO-ÁRVORE

Andréa Melo ainda descreve que, a série de autorretratos busca diálogo com a natureza, permitindo uma entrega que evoca formas vivas e orgânicas. “As nervuras das raízes, as curvas e texturas dos troncos, as folhas e seus diferentes tons, formatos e tamanhos, o sol que atravessa em feixes de luz, as pequenas formigas que abrem caminhos, nos trazem outra dimensão de tempo, que se move em um tempo próprio de memórias vivas e, juntar-se a elas, é se tornar um ser-árvore, incorporando-a neste espaço de quietude”, enfatizou.

ARTES

Além da exposição “Corpo-Árvore”, também está havendo desde o dia 2 de agosto na galeria da Casa da Cultura Ivan Marrocos, uma exposição do artista holandês Jan-Fritz Obers, de Colorado do Oeste. Pela primeira vez em Porto Velho, o artista está expondo suas obras, que envolvem as artes plásticas com materiais recicláveis, em uma forma singular de harmonia visual, com mais de 20 quadros em exibição. A exposição do artista holandês encerra na próxima terça-feira, 22 de agosto.

