Exposição de animais e rodeio marcam a terceira noite da 12ª Expovel em Porto Velho

Seguindo com a programação do projeto Iperon Perto de Você, a ação previdenciária irá acontecer em Ariquemes, a partir desta segunda-feira (28). O projeto é voltado a aposentados, pensionistas e servidores ativos. O atendimento na região do Vale do Jamari acontece nos dias 28 e 29 de agosto, das 8h às 13h, na Av. Tancredo Neves nº 3635, Bairro Setor 5.

O objetivo do projeto é levar educação previdenciária e sanar dúvidas quanto a assuntos previdenciários. De forma simultânea o projeto engloba quatro ações, sendo elas, o atendimento itinerante que leva assistência aos servidores ativos e beneficiários do Iperon; projeto Preparando para a Aposentadoria, em formato de palestras informativas, voltada aos servidores ativos que estão na iminência de se aposentar; Humanizando a Aposentadoria, com oficinas e palestras direcionadas aos aposentados públicos estaduais, além de uma oficina exclusiva aos servidores do setor de recursos humanos das secretarias estaduais.

As inscrições para participar dos projetos já estão abertas. Os aposentados e servidores ativos que desejarem participar dos projetos, e ainda não realizaram sua inscrição de forma online pelo link, podem se inscrever de forma presencial antes da ação. A programação do projeto Humanizando a Aposentadoria visa abordar as nuances da vida, após a concessão do benefício. Aos servidores ativos serão realizadas ações com segmentos previdenciários e de saúde física e mental.

Após a cidade de Ariquemes, o projeto Iperon Perto de Você atenderá na cidade de Guajará-Mirim, nos dias 04 e 05 de setembro.

Programação Humanizando a Aposentadoria – Ariquemes

Programação Preparando para a Aposentadoria – Ariquemes

Fonte: Governo RO