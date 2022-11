Exposição do Pequeno Empreendedor é realizada no Palácio Rio Madeira

Com o objetivo de estimular pequenos produtores a comercializarem e apresentarem seus produtos para os servidores do Palácio Rio Madeira – PRM e ao público em geral, a Secretaria de Estado do Desenvolvimento Econômico – Sedec, por meio da Coordenadoria de Empreendedorismo e Microempresas promoveu a Exposição do Pequeno Empreendedor, que aconteceu nesta quarta-feira (30), no pátio do estacionamento da Secretaria de Estado da Saúde, das 8h às 15h, com amostras de flores, gastronomia, artesanato, confecções e decorações.

O coordenador de Empreendedorismo da Sedec, Cristian Covosque Schultz explica a finalidade da feira. “Queremos fomentar o empreendedorismo e estimular os pequenos empreendedores a divulgarem seus trabalhos, em datas próximas ao pagamento dos servidores, para que eles possam adquirir produtos como artesanatos, roupas, acessórios; na área de alimentação: queijos, bolos, doces, entre outros”, afirmou.

A exposição é realizada em parceria com a Associação de Empreendedores do Estado de Rondônia – Aeron. A presidente, Rosiele Silva destacou a importância da cooperação do Poder Público em feiras como esta. “A maioria dos empreendedores não tem loja física, então, essa feira é muito importante para que eles apresentem seus produtos a novos clientes. Nos órgãos públicos é ainda mais ”, enfatizou.

Aline Elen, empreendedora do ramo de doces, foi uma das participantes. “Os pequenos empreendedores precisam de oportunidades. É a primeira vez que venho aqui no Palácio Rio Madeira e o movimento está sendo muito bom, uma grande oportunidade para as pessoas conhecerem o nosso trabalho”, afirmou.

A Exposição do Pequeno Empreendedor é realizada mensalmente no PRM, segundo o secretário da Sedec, Sérgio Gonçalves, a “feira é sempre uma oportunidade interessante para pequenos empreendedores, cuja principal fonte de renda são os produtos expostos. É importante para quem não tem um lugar físico para atender os consumidores. Participar da feira é a chance de cativar possíveis novos clientes”.

A previsão é que a Exposição do Pequeno Empreendedor aconteça novamente em uma data próxima ao dia 9 de dezembro, quando o décimo terceiro dos servidores será pago.

Fonte: Governo RO