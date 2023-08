EXPOVELDivulgados nomes dos candidatos homologados em chamamento para vendas de comidas e bebidas no evento

Evento será gratuito ao público, entre os dias 23 a 27 de agosto

Com o retorno da Exposição Agropecuária de Porto Velho (Expovel), após 11 anos e com a entrada gratuita, a Prefeitura de Porto Velho, por meio do Departamento de Posturas Urbanas e Divisão de Fiscalização de Espaços Públicos (Difep) da Secretaria Municipal de Saneamento e Serviços Básicos (Semusb), divulgou a lista de candidatos homologados no chamamento público 010/2023/SEMUSB, para definir quem terá a autorização para vendas de comidas e bebidas durante o evento

A 12ª edição da Expovel será realizada de 23 a 27 de agosto, no Parque dos Tanques, na av. Lauro Sodré, no bairro Costa e Silva. A divulgação da lista de candidatos homologados é mais uma etapa no processo, que integra um acordo de cooperação técnica com a Superintendência Estadual da Juventude, Cultura, Esporte e Lazer (Sejucel).

Os espaços disponibilizados no edital são para restaurantes, comidas típicas, churrasquinhos, venda de bebidas em geral, açaí, churros, pastel, cachorro-quente, lanches, pizzas, tereré, pipocas, crepes, derivados de milho e sorvetes. Há ainda a escolha para a venda de balões e brinquedos.

A lista dos candidatos homologados pode ser acessada aqui.

Texto: Eranildo Costa Luna

Foto: Felipe Ribeiro

Superintendência Municipal de Comunicação (SMC)

Fonte: Prefeitura de Porto Velho – RO