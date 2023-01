Extensionistas da Emater realizam ações educativas com o tema “violência contra mulher”

Para promover o fortalecimento feminino entre as mulheres que moram no campo, a Entidade Autárquica de Assistência Técnica e Extensão Rural – Emater/RO, em parceria com a Secretaria de Estado do Desenvolvimento e da Assistência Social – SEAS e o Conselho Estadual dos Direitos da Mulher de Rondônia – CEDM/RO, desenvolve ações educativas com o tema “violência doméstica”. Essas ações atendem a uma das metas do projeto executado por meio de convênio federal junto ao Ministério da Mulher, Família e Direitos Humanos – MMFDH.

São três materiais com conteúdo informativo sobre os direitos da mulher, as formas de violência e a rede de apoio oferecida pelo Estado. As revistas “Não se Cale, denuncie”; “Mitos e fatos sobre a violência contra a Mulher” tiram dúvidas sobre as formas de agressão, o ciclo de violência, qual o dever da autoridade policial e como as denúncias podem ser feitas. O livro de bolso “Pelo fim da violência contra a mulher – Lei Maria da Penha”, é uma forma encontrada para que as mulheres possam levar as informações em suas bolsas para qualquer lugar e compartilhá-las.

As políticas públicas de governo têm sido direcionadas de forma a fortalecer cada vez mais a mulher, no meio rural. O governador Marcos Rocha, ressaltou que o Executivo Estadual apresenta diversas atividades voltadas às mulheres, em destaque, programas como: “Mamãe Cheguei”, “Pronaf Mulher”, “Previdência Social” e “Saúde da mulher”, além de ações voltadas para profissionalização, geração de renda, garantia de direitos e liderança feminina. “Para as mulheres do campo, essas ações estão sendo difundidas, por meio da Assistência Técnica e Extensão Rural – Ater. Estamos trabalhando para que todas as rondonienses tenham acesso às políticas públicas que lhes são de direito”, afirmou.

Os extensionistas da Emater abordam o tema e entregam o material durante as visitas feitas aos produtores e produtoras rurais, em suas propriedades; o trabalho é feito de forma constante. No ano passado, as revistas e o livro também foram entregues em eventos como: Rondônia Rural Show Internacional, o Encontro de Extensionista Sociais de Rondônia e a Formação de Conselheiras dos Conselhos Municipais dos Direitos da Mulher de 22 municípios e disponibilizado ao CEDM/RO, para distribuição gratuita.

A extensionista social Vanessa Porto de Lima, responsável por coordenar os programas sociais na Emater/RO e disseminá-lo junto aos escritórios nos 52 municípios rondonienses, afirmou que o material está sendo disponibilizado em todos os escritórios locais da Entidade Autárquica de Assistência Técnica e Extensão Rural. “Estamos trabalhando para dar maior alcance quanto às informações por parte do público rural e que a violência contra a mulher, em especial no campo, seja combatida”, finalizou.

Fonte: Governo RO