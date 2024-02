Ezequiel Neiva anuncia a liberação de R$ 834 mil para a aquisição de tubos armcos em Vale do Anari

O município do Vale do Anari receberá mais uma remessa de bueiros armcos (tubos em aço galvanizado) destinada ao deputado Ezequiel Neiva. Cumprindo agenda de visita às associações rurais juntamente com o filho, Wivelando Neiva, o diretor de políticas agrícolas da Secretaria Estadual de Agricultura (Seagri), o deputado anunciou ao prefeito Anildo Alberton, aos vereadores João Cumprido e Romildo, e ao secretário de Obras, Cleone Lima, a liberação de R$ 834 mil para aquisição de tubos metálicos a fim de eliminar seis pontes velhas de madeira.

O objetivo, conforme Neiva, é melhorar ainda mais a infraestrutura das estradas, garantindo o escoamento da produção e o transporte escolar.

Neiva destacou a colaboração do governador Marcos Rocha para a liberação do recurso. Disse que a política se faz com parcerias. Neiva frisou ainda, que a prefeitura de Anari entrará com a contrapartida, aumentando o valor do investimento. “Os vereadores João Cumprido e Romildo, juntamente com o secretário Cleone, identificaram os pontos mais críticos que precisam remover pontes de madeira. Em seguida houve a ação do prefeito, do deputado e do governador para a liberação do investimento”, detalhou Neiva.

O prefeito Anildo disse que o recurso é muito importante para a melhoria da infraestrutura das estradas. Citou que o Vale do Anari tem extensa área rural e que aproximadamente 50% da população reside nos sítios. “O setor rural é a base da nossa economia. Precisamos oferecer condições de trafegabilidade ao homem do campo e ao transporte escolar”, afirmou.

O secretário de Obras, Cleone Lima, lembrou que Anari já recebeu diversos tubos de armas destinados ao deputado Neiva. Citou, por exemplo, que na Linha C-66 foram eliminadas diversas pontes de madeira.

Com o investimento atual, serão eliminadas pontes sobre o rio Prata, na Linha MA-4 (São Marcos); no rio Relógio, na Linha PA-18 (Palma Arruda); no rio Santa Cruz, na Linha C-74; no rio Pial (Linha C-74), e no km-8 da Linha C-54 (LD).

Texto e foto : Nilson Nascimento I Assessoria parlamentar

Fonte: Assembleia Legislativa de RO