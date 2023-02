Ezequiel Neiva anuncia projeto para liberar caça aos porcos selvagens

A caça controlada de porcos selvagens, no Cone Sul, foi anunciada na sessão desta quarta-feira (15), pelo deputado Ezequiel Neiva (União Brasil). De acordo com dados obtidos pelo parlamentar junto aos produtores rurais da região, em apenas um ano os animais deram um prejuízo de cerca de R$ 20 milhões aos agricultores de Corumbiara e Cerejeiras, com a destruição das plantações.

A superpopulação dos bichos precisa ser combatida o quanto antes, no entendimento do parlamentar. Ele garantiu que vai apresentar o projeto, permitindo a caça controlada, já na primeira sessão ordinária após o Carnaval. O deputado destacou ainda a importância de o Estado contratar empresas para ajudar na recuperação das estradas estaduais. Ele atesta que a estrutura do DR não atende a demanda dos serviços que precisam ser executados com urgência.

Apenas com a capacidade técnica do Departamento, ele calcula que será possível realizar apenas 10% das obras. “Ou seja, vamos chegar ao final do ano num verdadeiro caos com 90% dos trabalhos não realizados,” assinalou. Ezequiel também pediu para que a apresentação de pareceres dos projetos em plenário, a partir de agora, seja exceção e não regra. “Temos que usar as comissões para esses estudos constitucionais. Foi para isso que elas foram criadas,” observou.

