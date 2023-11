Ezequiel Neiva destaca parceria com Governo por mais de R$ 11 milhões de investimentos em Cerejeiras

A saúde bucal é fundamental para o bem-estar geral de uma pessoa. Em Rondônia, as consultas odontológicas realizadas pelo projeto social do deputado estadual Alan Queiroz (Podemos) ajudam a prevenir doenças bucais e se concentram em resgatar a autoestima da população.

Com quase 20 anos, em seu início os atendimentos eram feitos por Júnior Queiroz (Podemos), vereador e irmão do deputado Alan Queiroz. O parlamentar se formou e passou a atender no consultório móvel, o famoso trailer e contou com a ajuda das filhas, que seguiram o mesmo caminho profissional e foram estagiárias do projeto por um período.

O projeto iniciou apenas com atendimentos odontológicos, mas logo ampliou para consultas médicas realizadas por seu irmão. No último sábado (28), foi inaugurado o ônibus odontomédico, nova fase do “Todos têm direito a sorrir”. O trailer passará por reformas e seguirá atuando nos bairros da capital rondoniense, enquanto o ônibus atenderá o interior do estado. Além disso, o projeto incluirá o acompanhamento pré-natal para mães que não tiveram a oportunidade de ter acesso a um médico obstetra.

Com o objetivo de resgatar a autoestima e cuidar da saúde física e bucal da população, o deputado Alan Queiroz ressaltou a importância do projeto. “Estamos em busca de restaurar a saúde bucal e a estética dos dentes, além de garantir um atendimento médico social de qualidade à população rondoniense. Esse projeto realizado há quase 20 anos reforça o nosso compromisso com a saúde pública”, frisou.

De acordo com o vereador Júnior Queiroz, o projeto é um exemplo inspirador de como o compromisso com a saúde bucal e o atendimento médico de qualidade podem fazer a diferença na vida das pessoas em Rondônia. “A saúde bucal e o acesso a atendimento médico de qualidade são prioridades essenciais para o bem-estar de nossa comunidade, e o projeto ‘Todos têm direito a sorrir’ é um exemplo de compromisso real com o cuidado da população”, disse.

Em 2024, o projeto “Todos têm direito a sorrir” completa 20 anos e é um exemplo de como a ação social pode fazer a diferença real na vida das pessoas, beneficiando a população de Rondônia e servindo como um modelo inspirador para a promoção da saúde e bem-estar em outras comunidades. A dedicação do deputado Alan Queiroz, do vereador Júnior Queiroz e toda a equipe envolvida demonstra como a saúde bucal e o atendimento médico de qualidade são essenciais para melhorar a vida das pessoas e fortalecer o compromisso com o bem-estar geral da sociedade.

Texto: Ian Machado / Assessoria parlamentar

Foto: Assessoria parlamentar

Fonte: Assembleia Legislativa de RO