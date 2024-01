Ezequiel Neiva entrega escavadeira hidráulica ao município de Alto Alegre dos Parecis

O deputado estadual Affonso Cândido (PL) voltou a reivindicar ao Departamento Estadual de Estradas de Rodagens e Transportes (DER) a restauração da pavimentação asfáltica do trecho urbano da RO-472 (Linha 94), da avenida Edson Lima do Nascimento, no 2º distrito de Ji-Paraná.

De acordo com o parlamentar, a via possui intenso tráfego de veículos e está localizada em uma região com inúmeros residenciais. “Hoje [22], eu estive na Usina de Asfalto do DER, em Ji-Paraná, para reforçar o pedido para que a Linha 94, em seu trecho urbano, seja restaurada com saídas para a água das chuvas e recapeamento”, admitiu.

Na indicação encaminhada ao órgão em novembro de 2023, o deputado afirmou que a rodovia desempenha um papel fundamental na mobilidade urbana, sendo uma via de relevância para a população local. Segundo ele, o período chuvoso tem causado danos à pavimentação, que impacta a segurança de pedestres e motoristas.

“Além disso, esse trecho da rodovia é um importante rota do transporte escolar, com muitos comércios, indústrias e deslocamento da população. A falta de manutenção prejudica não apenas a fluidez do trânsito, mas também na qualidade de vida de todos que utilizam a rodovia todos os dias”, lembrou.

No ano passado, a avenida Edson Lima do Nascimento recebeu a instalação da rede do Sistema de Esgotamento Sanitário do município. “Mesmo com a Secretaria Estadual de Obras e Serviços Públicos [Seosp] tendo recuperado a pista, a Linha 94 precisa passar por uma restauração mais ampla”, assegurou Affonso Cândido.

Texto: Jairo Ardull I Assessoria parlamentar

Fonte: Assembleia Legislativa de RO