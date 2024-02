Ezequiel Neiva entrega trator agrícola e grade aradora para associação rural em Machadinho do Oeste

A Associação Família Agrícola (AFA), na L J-17, no município de Machadinho do Oeste, recebeu do deputado estadual Ezequiel Neiva (União Brasil) um trator agrícola e um grade aradora. A entrega dos equipamentos para impulsionar a produção em dezenas de pequenas propriedades rurais ocorreu no último final de semana.

Ezequiel Neiva entregou os equipamentos ao presidente da AFA, Ezequiel ‘Bigode de Ouro’, e associados, em solenidade que contou com a presença do prefeito em exercício de Machadinho, Cláudio Rondomotos; do filho do parlamentar, Wiveslando Neiva, diretor de políticas agrícolas da Secretaria de Agricultura do Estado (Seagri); do vereador Abraãozinho e do Celso Coelho, liderança local.

Ezequiel Neiva destacou que já são quase 25 associações rurais contemplas com equipamentos e implementos agrícolas em Machadinho do Oeste. O parlamentar disse que é uma honra poder contribuir com os avanços do setor rural, colaborando para um campo cada vez mais produtivo, gerando empregos e renda para as famílias.

Bigode de Ouro disse que o investimento é a realização de um sonho para os produtores. Ele afirmou que vários associados aguardavam a chegada dos equipamentos para iniciar plantação.

Wiveslando Neiva ressaltou que a chegada de máquinas no campo permitirá que os produtores possam ampliar a produção no mesmo espaço de terra. O vereador Abraõzinho citou que Machadinho tem umas das maiores áreas rurais entre os municípios de Rondônia, tendo a agricultura familiar como um dos pontos fortes da economia.

Celso Coelho citou que o deputado Neiva tem cumprido à risca os compromissos firmados com Machadinho. Disse que além das associações rurais, o parlamentar tem destinado investimentos para construções de pontes, para a aquisição de tubos metálicos a fim de substituir pontes de madeira, para a melhoria das escolas, além de recursos para a prefeitura atuar em áreas diversas.

Texto e foto: Nilson Nascimento I Assessoria parlamentar

Fonte: Assembleia Legislativa de RO