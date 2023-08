Ezequiel Neiva entrega trator agrícola e grade aradora para atender o pequeno produtor rural em Machadinho do Oeste

Durante a 4ª ExpoRural de Machadinho do Oeste, o deputado estadual Ezequiel Neiva (União Brasil) entregou um trator agrícola e uma grade aradora para atendimento aos pequenos produtores do município. Para as aquisições, o parlamentar destinou quase R$ 400 mil à prefeitura, a fim de fortalecer as ações da Secretaria Municipal de Agricultura (Semagri) em prol do homem do campo. O deputado frisou que os equipamentos foram solicitados pelo vereador Abrahãozinho e pelo Celso Coelho, liderança local.

Ezequiel Neiva enalteceu o empenho do prefeito Paulo da Remap, para as aquisições do trator e da carreta agrícola. O deputado enfatizou que Machadinho tem extensão área rural formada por pequenas propriedades. Disse que os equipamentos permitirão à prefeitura ampliar o atendimento aos parceleiros que não têm condição financeira para comprar máquinas tão caras.

Paulo da Remap afirmou que Neiva tem se notabilizado como grande parceiro de Machadinho do Oeste. “O deputado tem uma ação de destaque na agricultura, destinando equipamentos e implementos agrícolas à prefeitura e também às associações rurais. Tem atendidos os produtores com a destinação de calcário, mas também tem destinado recursos para a educação, o social, o esporte e a infraestrutura geral do município”, acrescentou o prefeito.

Para o Wiveslando Neiva, diretor de políticas agrícolas da Secretaria Estadual de Agricultura (Seagri), uma nação forte começa no campo, em especial com o trabalho do pequeno produtor para levar o alimento à mesa de todos. “Por isso é importante apoiar esses trabalhadores que tanto colaboram com o crescimento de suas cidades”, observou Wiveslando.

Texto e foto: Nilson Nascimento / Assessoria parlamentar

Fonte: Assembleia Legislativa de RO