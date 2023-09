Entre as especialidades sem fila de espera estão alergologia, dermatologia, ortopedia, urologia e ginecologia

O Centro de Especialidades Médicas de Porto Velho (CEM) oferece em sua cartela de serviços mais de 15 especialidades médicas e exames sem grande espera. São demandas em que a fila para a consulta com os especialistas é menor, o que garante mais rapidez no atendimento dos usuários do Sistema Único de Saúde (SUS). Para ter acesso às consultas, o paciente deve primeiro passar pela unidade de saúde mais próxima de casa para receber encaminhamento médico direcionado ao especialista.

Entre as especialidades sem fila de espera estão alergologia, dermatologia, gastroenterologia, nefrologia adulto e pediátrico, ortopedia, urologia, ginecologia e nutrição infantil. Outra especialidade médica sem grande demanda é a consulta com psiquiatras, realizada via telemedicina, em parceria com profissionais do Hospital Albert Einstein.

Para a consulta com ginecologistas, as pacientes podem contar ainda com vagas para demandas específicas, como atendimento direcionado para o planejamento familiar, citologia oncótica, citologia oncótica reto, patologia cervical NIC HPV, colposcopia e mastologia.

EXAMES

Além das especialidades médicas, o CEM também possui exames de diagnóstico por imagem que estão sem demanda reprimida, são eles: raio-x para TBP, ultrassonografia de abdome superior, ultrassonografia obstétrica e ultrassonografia obstétrica com doppler.

De acordo com a secretária-adjunta da Semusa, Marilene Penati, as especialidades que não possuem fila de espera são fáceis de serem acessadas, já que as unidades de saúde funcionam como porta de entrada para o encaminhamento dos pacientes aos médicos especialistas.

“Nós sabemos que a nossa população é muito carente de várias especialidades, uma delas é a ginecologia, já que todas as mulheres devem passar por um ginecologista. Nós não temos fila de espera, temos atendimento ginecológico no Centro de Especialidades Médicas e no Centro de Referência em Saúde da Mulher. Queremos chamar a população para usufruir dessas especialidades que estão disponíveis na nossa rede. Procurem as unidades básicas para agendar a consulta, são vários profissionais à disposição”, destacou.

Helison Ribeiro, diretor do Departamento de Avaliação, Regulação e Controle (DRAC), conta que cerca de 6 mil atendimentos mensais são realizados na unidade, em mais de 15 especialidades médicas e diferentes exames de diagnóstico por imagem. Segundo ele, as especialidades que não possuem fila de espera geralmente são desconhecidas pela população.

“Atualmente, a Prefeitura de Porto Velho possui um número grande de especialistas médicos e, por meio da parceria com o Hospital Albert Einstein, foi possível proporcionar à população ainda mais atendimentos de qualidade. Temos atendimento de ponta e uma equipe capacitada, disponível para atender a todos no Centro de Especialidades Médicas (CEM)”.

Para ter acesso aos especialistas do CEM, a população deve procurar uma das 38 unidades de saúde presentes no município (entre zona urbana e rural) e passar por uma avaliação médica, responsável por direcionar o atendimento para a unidade. O local funciona de segunda a sexta-feira, na av. Rio Madeira, 2010, bairro Nova Porto Velho.

Texto: Taís Botelho

Foto: SMC/ Felipe Ribeiro

Superintendência Municipal de Comunicação (SMC)

Fonte: Prefeitura de Porto Velho – RO