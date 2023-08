FACULDADE DA PREFEITURA Candidatos podem consultar resultado individual em site

Espaço receberá reparos e ajustes na estrutura para seguir atendendo a população

A Prefeitura de Porto Velho, através da Empresa de Desenvolvimento Urbano de Porto Velho (Emdur), informa que o Parque da Cidade estará fechado para manutenção na próxima segunda-feira (14). Equipes da Emdur farão pequenos reparos e ajustes na estrutura, para continuar oferecendo um espaço adequado para atividades físicas e recreativas.

O Parque da Cidade está localizado na avenida Calama, ao lado do Porto Velho Shopping, e funciona das 5h até 22h, fechando no intervalo do almoço, contando com dois playgrounds e academias ao ar livre. Outro atrativo é o setor destinado ao passeio com os pets, com os tutores tendo a possibilidade de circular livremente com eles, com um mini-circuito.

O local dispõe ainda de fraldário, pista de caminhada de 1,2 quilômetro, campo de futebol e duas quadras de areia. Toda área recebeu iluminação de LED e sua estrutura foi urbanizada, sob a gestão da Emdur. A estrutura oferece ainda uma academia acessível, ideal para pessoas com deficiência ou com dificuldade de locomoção.

