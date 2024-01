Faixa de Gaza: em maior baixa de Israel, 24 soldados são mortos

Reprodução/Twitter/IsraeliPM Benjamin Netanyahu durante visita à Faixa de Gaza

Nesta terça-feira (23), o Exército de Israel teve a maior baixa desde o início da guerra. Segundo as Forças de Defesa israelense, 24 soldados morreram após ataques na Faixa de Gaza .

De acordo com a organização, 21 militares morreram após uma explosão e os outros três combatentes foram mortos em combates com agentes do Hamas.

O porta-voz das Forças de Defesa de Israel Daniel Hagari informou que a explosão que matou os 21 militares foi em decorrência de uma granada lançada de um foguete. O objeto teria atingido um tanque que protegia os militares.

A explosão atingiu dois edifícios que colapsaram e acabou atingindo os soldados israelenses, aumentando o número de mortos. O presidente de Israel, Isaac Herzog, categorizou a manhã desta terça-feira de “insuportavelmente difícil”.

Nas redes, Herzog escreveu: “As intensas batalhas estão ocorrendo em um espaço extremamente desafiador, e estamos fortalecendo os soldados das FDI e as forças de segurança que estão trabalhando com determinação infinita para concretizar os objetivos dos combates”.

Na última semana, Israel lançou uma ofensiva para conseguir capturar a cidade de Khan Younis, no sul da Faixa de Gaza. Os militares israelenses afirmam que a região abriga o principal quartel-general do grupo extremista.

Desde o dia 7 de outubro, essa foi a maior baixa que Israel teve dentro da Faixa de Gaza.

