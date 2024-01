Faixa de Gaza: número de mortos no enclave chega a 22,6 mil

Forças de Defesa de Israel – 1.11.23 Israel divulga novas imagens das Forças de Defesa na Faixa de Gaza, durante incursões terrestres

As Forças de Defesa de Israel (FDI) e a Agência de Segurança de Israel, que também é conhecida como Shin Bet, disseram ter matado o chefe do Estado-maior operacional da Jihad Islâmica no norte da Faixa de Gaza , um integrante de alta patente do grupo.

Mamdouh Lolo, de acordo com as FDI, era assistente dos líderes da Jihad Islâmica.

“Além disso, ele manteve contato com altos funcionários da sede da organização terrorista no exterior. Ele foi morto em um ataque de uma aeronave das FDI”, afirmou os militares israelenses.

Conforme o Exército israelense, Mamdouh Lolo planejou e liderou muitos ataques a partir de Gaza contra civis e soldados israelenses.

A Jihad Islâmica é uma organização paramilitar fundada em 1981 no Egito, mas que estabeleceu operações na Palestina após o retorno de seus fundadores a Gaza.

O objetivo da organização é estabelecer um Estado palestino dentro das fronteiras geográficas da Palestina antes da criação do Estado de Israel por meio da “jihad”, que é o uso dos ataques terroristas para impor uma doutrina religiosa. Assim como o Hamas, a Jihad foca sua atuação militar contra Israel e repudia a possibilidade de negociar com israelenses.

O grupo atua principalmente em Gaza, mas também tem núcleos na Cisjordânia, no Líbano e na Síria.

Fonte: Internacional