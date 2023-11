Faltam apenas quatro dias para “Corrida da Democracia” da Assembleia Legislativa no próximo domingo, 26

O próximo domingo (26) promete fortes emoções e muito esporte em Porto Velho. Neste dia, a Assembleia Legislativa de Rondônia (Alero) vai promover a Corrida da Democracia, a partir das 7 da manhã. A largada será em frente às escadarias do prédio da Alero, localizado na Avenida Farqhuar, no Bairro Olaria, na capital de Rondônia e podem participar atletas do sexo masculino e feminino.

As inscrições foram encerradas em tempo recorde, 500 atletas devem participar do evento, todos entregaram centenas de quilos de alimentos não perecíveis, além de latas de leite em pó que serão doados para instituições de caridade em Rondônia. Nesta sexta-feira (24) será feita a entrega dos kits individuais para cada corredor, como camiseta, numeração, chip de cronometragem e número de identificação.

O percurso será dividido em duas etapas: corrida de cinco e 10 quilômetros, nas categorias individual masculino e feminino.

Detalhes

A entrega dos kits da corrida (camisa, chip de cronometragem e número de peito) já acontece na próxima sexta-feira (24), das 9 às 18 horas, na sede da Assembleia Legislativa de Rondônia, em Porto Velho. O atleta que não retirar o seu kit na data e horário estipulados pela organização ficará impedido de participar da corrida e perderá o direito ao kit.

Os participantes terão uma ótima chance de faturar uma grana extra: do 1º ao 5º lugar nas distâncias de 5 km e 10 km, tanto no masculino quanto no feminino receberão troféus e o prêmios em dinheiro.

1º lugar – R$ 1.500.00

2º lugar – R$ 1.000,00

3º lugar – R$ 800,00

4º lugar – R$ 600,00

5º lugar – R$ 400,00

Texto: Felipe Corona I Secom ALE/RO

Foto: Divulgação

Fonte: Assembleia Legislativa de RO