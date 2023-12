Família brasileira é resgatada de naufrágio pela marinha da Colômbia

Divulgação Israel prepara incursão ao centro do território de Gaza

Enquanto as forças de Defesa de Israel afirmam ter obtido controle da região norte da Faixa de Gaza, moradores de Jabalia, ao norte da Faixa de Gaza, afirmam que a área segue sendo alvo de bombardeios e artilharia israelense.

Segundo o porta-voz do Ministério da Saúde de Gaza, 166 palestinos foram mortos em pouco mais de 24 horas, fazendo a quantidade de óbitos causados pelo conflito subir para 20.424. As autoridades acreditam que muitos corpos ainda estejam presos sob escombros.

As forças israelenses confirmaram a morte de mais oito soldados, elevando o número para 154 baixas desde o início do combate, no dia 7 de outubro.

Estados Unidos mantém apoio a Israel

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, e o primeiro-ministro Israelense, Benjamin Netanyahu tiveram uma reunião no último sábado (23) para discutir a estratégia militar de Israel. Segundo a Casa Branca, Biden enfatizou a necessidade de proteger a população civil, incluindo os que necessitam de ajuda humanitária e permitir que civis deixem a zona de conflito em segurança.

Segundo o Wall Street Journal, Biden pediu para Neanyahu não atacar o grupo Hezbollah, localizado no Líbano, vizinho de Israel, que pode também entrar no conflito.

Reprodução/Twitter/IsraeliPM Benjamin Netanyahu durante visita à Faixa de Gaza

Neste Domingo, Netanyahu declarou que “Israel é um Estado soberano”. “Nossas decisões na guerra são baseadas nas nossas considerações operacionais, e não vou elaborar mais nisso”, declarou o chefe de Estado.

Embora o Conselho de Segurança da ONU tenha aprovado uma trégua no conflito, Israel não parece disposto a ceder. Após a aprovação da medida, as forças israelenses atacaram campos de refugiados na Faixa de Gaza.

Situação ficar ainda mais tensa

Nas proximidades do mar vermelho, um navio carregado de produtos químicos em direção à Índia foi atacado pelo grupo Houthi, aliados do Irã, que dizem atacar navios no mar vermelho em retaliação aos ataques de Israel à Faixa de Gaza.

Os Estados Unidos abateram quatro drones, lançados de áreas controladas pelos Houthi. O número de navios comerciais atacados na região subiu para 15.

Esse conflito pode causar um grande problema para o transporte de cargas, já que grupos paramilitares do Irã ameaçam fechar a passagem do Mar Mediterrâneo se “os Estados Unidos e seus aliados continuarem cometendo crimes em Gaza”, afirma a mídia do Irã.

Fonte: Internacional