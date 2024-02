Família brasileira que estava em Gaza está em abrigo em São Paulo

A família de brasileiros que estava na Faixa de Gaza, na Palestina, foi acolhida em abrigo conveniado com a Prefeitura de São Paulo. Uma mulher de 30 anos de idade e os filhos de 4 anos, 2 anos e um bebê nascido em 24 de dezembro do ano passado, chegaram neste sábado (10) por volta das 21h em voo comercial no Aeroporto Internacional de Guarulhos, vindo do Cairo, capital do Egito.

A família foi recebida por equipe do Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome (MDS), que coordena o abrigo dos migrantes oriundos de Gaza, da Agência da ONU para Refugiados (Acnur), da ONU Migração (OIM) e tradutor.

De acordo com o MDS, todos “estão bem de saúde, mas passarão por atendimento médico para avaliação das condições clínicas e de vacinação”.

Após o carnaval, todos seguirão para acolhimento em Belo Horizonte.

Conforme noticiado pela Agência Brasil, esta é a quarta operação do governo brasileiro para repatriação específica de nacionais que estavam no lado palestino do conflito com Israel. Ao todo, já foram resgatados 149 brasileiros e parentes próximos – 117 que estavam em Gaza, como a família, e 32 que estavam na Cisjordânia.

Fonte: EBC Internacional