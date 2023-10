Família de brasileiro que espera para deixar Gaza é morta em ataque

Reprodução/Instagram Hasan Rabee perdeu família em ataque

O palestino-brasileiro Hasan Rabee, que integra o grupo de brasileiros que aguarda na Faixa de Gaza para ser repatriado , teve familiares mortos em um bombardeio israelense no norte de Gaza.

“Meu primo Hasan Siam, a sua esposa, os seus filhos e as suas filhas foram todos mortos esta noite por bombardeio israelense a norte de Gaza. Guerra contra civis e crianças”, escreveu Rabee nas redes sociais.

Os familiares de Rabee mortos no bombardeio não eram brasileiros. Rabee integra o grupo de brasileiros que está em Khan Younes, no sul da Faixa de Gaza, aguardando a abertura da fronteira com o Egito para deixar a região.

Outro grupo está em Rafah, cidade fronteiriça. O governo brasileiro já tem veículos contratados para tirar os brasileiros de Gaza assim que a fronteira for aberta, enquanto um avião da Força Aérea Brasileira (FAB) aguarda no Cairo, capital do Egito, para concluir a repatriação assim que possível.





Fonte: Internacional